मुंबई। 93वें ऑस्कर पुरस्कार (Oscar Awards ) में भारत के लिए मिश्रित भाग्य रहा है। इस बार समीक्षकों द्वारा भी सराही गई मलयालम फिल्म 'जल्लीकट्टू' ( Jallikattu Movie ) ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई जबकि लाइव एक्शन फिल्म कैटेगरी में भारत की फिल्म 'बिट्टू' शॉर्टलिस्ट हो गई।

यह भी पढ़ें : इस फिल्मकार को भा गई थी नरेन्द्र चंचल की आवाज, पहले गाने से ही मचा दी थी बाॅलीवुड में धूम

9 श्रेणियों में शॉर्टलिस्ट की गई फिल्में

'जल्लीकट्टू' को इस साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था। बुधवार को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्च र आर्ट्स एंड साइंसेज ने 9 श्रेणियों में शॉर्टलिस्ट की गई फिल्मों के नामों की घोषणा की। ये कैटेगरी – डॉक्यूमेंट्री फीचर, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, इंटरनेशनल फीचर फिल्म, मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग, म्यूजिक (ओरिजनल स्कोर), म्यूजिक (ओरिजनल सॉन्ग), एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म और विजुअल इफेक्ट्स हैं।

15 फिल्में वोटिंग के अगले दौर में पहुंची

लिजो जोस पेलिसरी की मलयालम भाषा में बनी फिल्म 'जल्लीकट्टू' शॉर्टलिस्ट हुई फिल्मों में शामिल नहीं है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में 15 फिल्में वोटिंग के अगले दौर में पहुंची हैं। इस कैटेगरी के लिए 93 देशों की फिल्में पात्र थीं। 2019 की एक्शन ड्रामा 'जल्लीकट्टू' हरीश की माओवादी नाम की एक शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। इस फिल्म में एंटॉनी वर्गीस, चेम्बन विनोद जोस, साबुमन अब्दुस्समद और संथी बालाचंद्रन हैं। फिल्म की कहानी एक भैंस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो केरल के एक सुदूर पहाड़ी कस्बे में बने बूचड़खाने से भाग जाती है और एक महामारी फैला देती है।

'बिट्टू' की होगी समीक्षा

लाइव एक्शन फिल्म कैटेगरी में भारत की फिल्म 'बिट्टू' 10-फिल्मों की सूची का हिस्सा है। इस फिल्म को एकता कपूर, गुनीत मोंगा और ताहिरा कश्यप ने इंडियन वूमन राइजिंग इनीशियटिव के तहत प्रजेंट किया है। अब, शॉर्ट फिल्म्स एंड फीचर एनिमेशन ब्रांच के सदस्य यह देखेंगे कि क्या फिल्म को नामांकन से हटाना चाहिए। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है और स्कूल के 2 दोस्तों की कहानी बताती है। इस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुईं अन्य फिल्मों में – दा यि, फीलिंग थ्रू, द ह्यूमन वॉयस, द किक्सल्ड क्वायर, द लेटर रूम, द प्रेजेंट, टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स और द वैन एंड व्हाइट आई।

Very exciting news but very persevering women I know who working at it! I’m in August company! Way to go team #BITTU N @IndWomenRising pic.twitter.com/GcJfnG53LW