57 साल बाद भी इस फिल्म का नहीं है कोई तोड़! ऐसी कल्ट मूवी दोबारा क्यों नहीं बना पाया बॉलीवुड?

Bollywood Story: 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बॉलीवुड (Bollywood) आज भी उस एक फिल्म की बराबरी नहीं कर पाया! समय बदला, एक्टर्स के चेहरे बदले, सिनेमाघरों से लेकर OTT तक का दौर आ गया। लेकिन साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म का आज तक तोड़ नहीं निकल पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कल्ट क्लासिक फिल्म ‘पड़ोसन’ की। जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अब सवाल है कि आखिर क्यों ‘पड़ोसन’ जैसी फिल्म दोबारा नहीं बन सकी?