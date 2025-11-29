Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

57 साल बाद भी इस फिल्म का नहीं है कोई तोड़! ऐसी कल्ट मूवी दोबारा क्यों नहीं बना पाया बॉलीवुड?

Bollywood Kissa: समय बदला, स्टार्स बदले... पर क्यों नहीं बदली इस कल्ट फिल्म की बादशाहत? 57 साल हो गए, लेकिन अब तक इस फिल्म कोई तोड़ नहीं निकला।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 29, 2025

Padosan

कल्ट क्लासिक फिल्म 'पड़ोसन' का पोस्टर (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Bollywood Story: 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बॉलीवुड (Bollywood) आज भी उस एक फिल्म की बराबरी नहीं कर पाया! समय बदला, एक्टर्स के चेहरे बदले, सिनेमाघरों से लेकर OTT तक का दौर आ गया। लेकिन साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म का आज तक तोड़ नहीं निकल पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कल्ट क्लासिक फिल्म ‘पड़ोसन’ की। जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अब सवाल है कि आखिर क्यों ‘पड़ोसन’ जैसी फिल्म दोबारा नहीं बन सकी?

क्यों ‘पड़ोसन’ जैसी फिल्म दोबारा नहीं बन पाई?

‘एक चतुर नार करके सिंगार’ और ‘मेरे सामने वाली खिड़की में’ जैसे गानों में किशोर कुमार और मन्ना डे के बीच जो लाइव सिंगिंग बैटल दिखाई गई, वो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे शानदार कॉमेडी-म्यूजिकल सीक्वेंस है। दोनों ही गायकों ने अपनी सिंगिंग से फिल्म में जान फूंक दी थी। किशोर कुमार और मन्ना डे की गायिकी और RD बर्मन का संगीत, ये तिकड़ी दोबारा कभी देखने को नहीं मिली। आज के गाने प्री-रिकॉर्डेड होते हैं, लिप-सिंकिंग होती है, वो चीज अब खत्म हो गई है।

इसके अलावा सुनील दत्त, सायरा बानो, महमूद और किशोर कुमार का एक साथ ऐसा परफेक्ट कास्टिंग कभी दोबारा नहीं हुआ। हर किरदार एक दम परफेक्ट था। फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग भी बेहद दमदार थी। ये डायलॉग्स आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। वो मासूम शरारतें, मास्टर जी का अपने शिष्य के प्रति प्रेम। उसके प्यार के लिए छिपकर गाना। ये सब अब कहां देखने को मिलता है।

फिल्म ने कमाई के तोड़े थे रेकॉर्ड

‘पड़ोसन’ सिर्फ कॉमेडी का खजाना नहीं थी, बल्कि अपने जमाने की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। कहानी मजेदार, शानदार डायलॉग और ऊपर से कास्ट का डेडली कॉम्बिनेशन! ऐसा दोबारा देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि 1 करोड़ से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 2.8 करोड़ रुपये की कमाई कर सबको चौंका दिया था।

ये भी पढ़ें

महिमा चौधरी ने लूटी महफिल, ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का धमाकेदार टीजर रिलीज
बॉलीवुड
Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Release

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

29 Nov 2025 06:57 pm

Published on:

29 Nov 2025 06:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 57 साल बाद भी इस फिल्म का नहीं है कोई तोड़! ऐसी कल्ट मूवी दोबारा क्यों नहीं बना पाया बॉलीवुड?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘काश! मेरे बाऊजी मेरे दोस्त…’, जब धर्मेंद्र ने अपने पिता के लिए बोली थी ये बात

Dharmendra Old Interview
मनोरंजन

एक्टर धर्मेंद्र की शोले वाली बाइक 50 साल बाद कैसी है, इमोशनल करने वाला VIDEO ‘पत्रिका’ पर देखिए

Dharmendra death, Dharmendra hema malini, Dharmendra news, dharmendra Bike, Dharmendra Sholay Bike,
लाइफस्टाइल

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से क्यों बनाई थी दूरी? असली वजह आई सामने!

Why Dharmendra Prayer Meet not invite hema malini this big reason revealed fans shocked
बॉलीवुड

फिल्ममेकर के खिलाफ FIR दर्ज, एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला?

Kawal Sharma
बॉलीवुड

पलाश मुच्छल संग अफेयर की खबरों के बीच कोरियोग्रोफर ने तोड़ी चुप्पी, बोली- उनके साथ…

पलाश मुच्छल संग अफेयर की खबरों के बीच कोरियोग्रोफर ने तोड़ी चुप्पी, बोली- उनके साथ...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.