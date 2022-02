'दो आंखें बारह हाथ' में लता मंगेशकर का ये गाया गीत बना पाकिस्तान के स्कूल का एंथम

#musicislife #oldbutgold #Prayer

Listen to the beautiful prayer song "Ae Malik Tere Bande Hum...."



Movie: Do Aankhen Barah Haath Singer: Lata Mangeshkar

Music: Vasant Desai

Lyrics: Bharat Vyas

Star Cast: V. Shantaram, Sandhya Year: 1957

Credit: Anmol Lamhe pic.twitter.com/JZcAHmkc3F