पलक तिवारी ने इब्राहिम अली खान के साथ अपने रिश्ते का सच बताया, जानें किस वजह से हुई थी उनकी मुलाकात

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने उस रात का सच बताया हैं। पलक तिवारी ने कहा कि सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान सिर्फ मेरे दोस्त हैं। हमारा दोस्ती से आगे कोई रिशता नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया की वो दोनों काम के सिलसिले में उस रात को मिले थे।

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का कुछ वीडियो और फोटो खूब सुर्खियों में हैं। जिसके कारण वह विवादों में घिरी दिख रही हैं। दरअसल हाल में श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान देखा गया था। जिसके बैद से ही पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान सुर्खियों में आ गए।

Palak Tiwari told the truth his relationship with Ibrahim Ali Khan