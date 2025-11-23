माता-पिता और भाई सब खोए… हत्या के बाद रिश्तेदारों ने नौकरानी बनाया, रूह कंपा देगी एक्ट्रेस की कहानी

Tuntun Birth Anniversary Special Story: हंसते-खिलखिलाते चेहरे के पीछे कितना बड़ा तूफान छिपा हो सकता है, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। मनोरंजन की दुनिया में सभी को हंसा देने वाली इस एक्ट्रेस की जिंदगी असल में दर्द और अकेलेपन से भरी रही। बचपन में ही माता-पिता की हत्या, नौ साल की उम्र में भाई की हत्या और फिर रिश्तेदारों के घर नौकरानी की तरह जीवन… उनकी कहानी सिर्फ दुखों की दास्तान नहीं, बल्कि उस हिम्मत का सबूत है, जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। यह कहानी दिल दहला देती है, लेकिन साथ ही इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल भी पेश करती है। चलिए अब आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं।