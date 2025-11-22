मुश्किल में शक्ति कपूर की फैमिली, बेटी श्रद्धा कपूर को लगी चोट, ड्रग्स रैकेट में फंसा बेटा

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ‘स्त्री 2’ की सफलता के बाद अपनी नई फिल्म ‘ईथा’ की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में चोट लग गई, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। यह फिल्म मशहूर लावणी डांसर विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है। नासिक के पास औंढेवाडी में शूटिंग के दौरान श्रद्धा लावणी डांस का सीन कर रही थीं। भारी साड़ी और गहने पहने होने के कारण एक स्टेप में उनका बैलेंस बिगड़ा और पैर पर ज्यादा वजन पड़ने से चोट लग गई।