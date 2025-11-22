Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

मुश्किल में शक्ति कपूर की फैमिली, बेटी श्रद्धा कपूर को लगी चोट, ड्रग्स रैकेट में फंसा बेटा

Shraddha Kapoor Injured: शक्ति कपूर की फैमिली मुश्किल में है। शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर को चोट लग गई है। वहीं 252 करोड़ ड्रग्स मामले में सिद्धांत कपूर का नाम सामने आया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 22, 2025

Shraddha Kapoor-Siddhanth Kapoor

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत कपूर (फोटो सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Bollywood News: शक्ति कपूर का परिवार इन दिनों दोहरी परेशानियों से घिर गया है। एक तरफ शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर को चोट लगने की खबर सामने आई है, वहीं दूसरी ओर 252 करोड़ ड्रग्स केस में उनके भाई सिद्धांत कपूर का नाम सामने है।

अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को लगी चोट

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ‘स्त्री 2’ की सफलता के बाद अपनी नई फिल्म ‘ईथा’ की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में चोट लग गई, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। यह फिल्म मशहूर लावणी डांसर विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है। नासिक के पास औंढेवाडी में शूटिंग के दौरान श्रद्धा लावणी डांस का सीन कर रही थीं। भारी साड़ी और गहने पहने होने के कारण एक स्टेप में उनका बैलेंस बिगड़ा और पैर पर ज्यादा वजन पड़ने से चोट लग गई।

एंटी-नारकोटिक्स सेल के रडार पर श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर

252 करोड़ रुपए ड्रग्स मामले में बीते कल शुक्रवार को खबर सामने आई थी कि एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में उनका नाम लिया था। इसी जानकारी की फैक्ट-चेकिंग की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को भी दोबारा समन कर 26 नवंबर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।

जांच टीम के अनुसार, महीनों से चल रही पड़ताल में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। गिरफ्तार आरोपियों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोहेल शेख का कहना है कि वे मुंबई और दुबई में हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियां आयोजित करते थे, जहां कई नामचीन चेहरे दिखाई देते थे और वहीं मेफेड्रोन जैसी ड्रग्स की सप्लाई होती थी।

मार्च 2024 में जब मेफेड्रोन की एक अवैध फैक्ट्री सांगली में पकड़ी गई थी, जहां से 126 किलो ड्रग्स बरामद हुए थे, जिनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 252 करोड़ रुपए आंकी गई थी। यह फैक्ट्री कथित तौर पर माफिया सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर डोला के नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है।

