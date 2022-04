फिल्मी दुनिया से दूर पिता के फार्म पर खेती करती नजर आईं Parineeti Chopra, क्या है आगे का प्लान?

हाल में परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वो अपने पिता के फार्म हाउस पर खेतों का आनंद लेती नजर आ रही हैं.

April 18, 2022

बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी खूबसूरत फोटो-वीडियो साझा करती रहती हैं. हाल में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर कुछ खूबसूरत फोटो शेयकर की हैं, जिसमें वो अपने पिता के फार्म हाउस पर खेतों का आनंद लेती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरत फोटो के साथ कुछ सब्जियों की भी फोटो शेयर की है.

इन फोटो में हरी मिर्च, भिंडी और बैंगन नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस की इन फोटो को काफी पसंद भी किया जा रहा है. फोटो पर काफी संख्या में लाइक्स और कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं. फैंस उनकी काफी तारीफें कर रहे हैं. वहीं अपनी इन फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा 'Chilling on my dad’s farm. That he built from scratch .. proud, happy and humbled daughter .. genius guy!'. फोटो में परिणीति चोपड़ा काला चश्मा लगाए खेत में बैठी नजर आ रही है.

