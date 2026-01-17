मैंने बदला ले लिया… अफेयर और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पारुल गुलाटी आई करण औजला के सपोर्ट में

पारुल गुलाटी ने वीडियो में बताया कि वो करण औजला से पहले भी मिल चुकी हैं और उनका अनुभव बिल्कुल अलग रहा है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं, उनमें सच्चाई नजर नहीं आती। एक्ट्रेस के अनुसार, बिना पुख्ता सबूत किसी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है। इतना ही नहीं, अपने वीडियो के कैप्शन में पारुल ने लिखा, 'मैंने आज बदला ले लिया… अनफॉलो नहीं करना था, लेकिन अगर मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसा करता, तो मुझे उस पर बहुत गर्व होता।” इस लाइन ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया और लोग इसे अलग-अलग तरह से समझने लगे। कुछ फैंस ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया, तो कुछ ने इसे सीधा सपोर्ट बताया।