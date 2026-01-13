‘तौबा-तौबा’ सिंगर करण औजला ने दिया पत्नी को धोखा? गर्लफ्रेंड ने लीक किए चैट के स्क्रीनशॉट, मचा बवाल

करण का फिल्म 'बैड न्यूज' का तौबा-तौबा गाना बहुत फेमस हुआ था। बच्चों से लेकर बड़े भी उनके गानों पर डांस करते थे। ऐसे में सिंगर करण पर शादीशुदा होते हुए पत्नी को धोखा देने के आरोप लगे हैं। पिंकविला के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाली सिंगर सुश्री गोरी का आरोप है कि करण ने पत्नी पलक औजला संग शादीशुदा होने के बावजूद उसके साथ रिश्ता रखने की कोशिश की। एक सोशल मीडिया पेज ने गायिका के कथित बयान को साझा किया जिसमें लिखा है, "मैं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूं और करण औजला के साथ निजी संबंध के बाद मुझे चुप करा दिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।"