चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए थिएटर में फैन की मौत, पहले चिल्लाया, फिर हुआ बेहोश

Chiranjeevi Film Mana Shankara Vara Prasad Garu: सुपरस्टार चिरंजीवी के लिए 12 जनवरी 2026 का दिन बेहद खास था। उनकी मच-अवेटेड फिल्म 'माना शंकर वराप्रसाद गारू' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उनके फैंस के बीच जश्न का माहौल बन गया था। लेकिन खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद के एक थिएटर में, जब एक दुखद खबर ने सब खत्म कर दिया। फिल्म देखने पहुंचे चिरंजीवी के एक कट्टर प्रशंसक की सिनेमाघर के अंदर ही मौत हो गई।