टॉलीवुड

चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए थिएटर में फैन की मौत, पहले चिल्लाया, फिर हुआ बेहोश

Chiranjeevi Film Mana Shankara Vara Prasad Garu: साउथ इंडस्ट्री से बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है। मेगास्टार चिरंजीवी की नई फिल्म 'माना शंकर वराप्रसाद गारू' देखते हुए एक फैन की थिएटर में ही मौत हो गई। इस एक खबर ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 13, 2026

Chiranjeevi Fan Dies in Hyderabad Theatre during mana sankara varaprasad garu due to heart attack

चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए फैन की हुई मौत

Chiranjeevi Film Mana Shankara Vara Prasad Garu: सुपरस्टार चिरंजीवी के लिए 12 जनवरी 2026 का दिन बेहद खास था। उनकी मच-अवेटेड फिल्म 'माना शंकर वराप्रसाद गारू' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उनके फैंस के बीच जश्न का माहौल बन गया था। लेकिन खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद के एक थिएटर में, जब एक दुखद खबर ने सब खत्म कर दिया। फिल्म देखने पहुंचे चिरंजीवी के एक कट्टर प्रशंसक की सिनेमाघर के अंदर ही मौत हो गई।

थिएटर में फिल्म देखते हुए फैन की मौत (Chiranjeevi Film Mana Shankara Vara Prasad Garu)

यह पूरी घटना सोमवार की है, जब हैदराबाद के कुकाटपल्ली के फेमस अर्जुन थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। फिल्म का पहला दिन होने के कारण थिएटर खचाखच भरा हुआ था और फैंस अपने चहेते सितारे को स्क्रीन पर देखकर झूम रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक, फिल्म देखते-देखते अचानक एक शख्स अपनी सीट से उठा और फिर बेहोश होकर सीट पर ही गिर पड़ा।

शुरुआत में आसपास बैठे लोगों को लगा कि शायद वह खुशी में उत्साहित होकर गिरा है, लेकिन जब काफी देर तक उसने कोई हरकत नहीं की, तो वहां मौजूद लोगों को चिंता हुई। थिएटर स्टाफ ने बिना देरी किए तुरंत पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए आया हार्ट अटैक (Chiranjeevi Fan Dies in Hyderabad Theatre)

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, फैन की मौत का कारण अचानक आया दिल का दौरा बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल इसे हार्ट अटैक का मामला माना जा रहा है। इस अनहोनी ने फिल्म की रिलीज के पहले दिन को गमगीन कर दिया है।

कैसी है 'माना शंकर वराप्रसाद गारू'? (Mana Shankara Vara Prasad Garu)

चिरंजीवी की यह फिल्म एक एक्शन-कॉमेडी फैमिली थ्रिलर है, जिसे अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में चिरंजीवी के साथ लेडी सुपरस्टार नयनतारा और कैथरीन ट्रेसा मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म को करीब 100 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है और इसकी शूटिंग हैदराबाद के अलावा केरल, मसूरी और देहरादून की खूबसूरत वादियों में हुई है।

