50 दिन बिना नहाए…4 हीरो को पछाड़ने वाला विलेन से डरे लोग, सेट पर मंडराने लगे थे चील और कौए

Mukesh Tiwari Role Jageera(IMDb)
Mukesh Tiwari Role Jageera:भारतीय सिनेमा में जब भी खतरनाक खलनायकों और विलेन की बात होती है, तो अमरीश पुरी (मोगैम्बो) या अमजद खान (गब्बर) जैसे नाम जेहन में आते हैं, लेकिन 90 के दशक के लास्ट में एक ऐसा विलेन पर्दे पर आया जिसने अपनी क्रूरता और डरावने अंदाज से दर्शकों की रूह कंपा दी। हम बात कर रहे हैं साल 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'चाइना गेट' के खूंखार डाकू 'जगीरा' की, जिसका किरदार एक्टर मुकेश तिवारी ने निभाया था।
राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'चाइना गेट' कोई मामूली फिल्म नहीं थी। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर, डैनी डेन्जोंग्पा, परेश रावल और कुलभूषण खरबंदा जैसे एक-दो नहीं, बल्कि 14 बड़े दिग्गज स्टार्स शामिल थे। इतना ही नहीं, मजेदार बात ये है कि ये मुकेश तिवारी की पहली डेब्यू थी, लेकिन अपने पहले ही रोल में वो इन सभी अनुभवी सितारों पर भारी पड़ते नजर आए।
बता दें, 'जगीरा' के रोल को जीवंत बनाने के लिए मुकेश तिवारी ने जो जज्बा दिखाया, वो आज की पीढ़ी के कलाकारों के लिए एक मिसाल है। एक डाकू की तरह गंदा और खूंखार दिखने के लिए मुकेश तिवारी लगातार 50 दिनों तक नहीं नहाए थे और उनके शरीर से बदबू आने लगी थी। साथ ही, शूटिंग के दौरान उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके सिर के ऊपर चील और कौए मंडराने लगे थे। इतना ही नहीं, एक बार तो शूटिंग के दौरान उन्हें देखकर एक घोड़ा भी इतना डर गया कि वो बेकाबू हो गया। उनकी इसी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि 'जगीरा' का किरदार आज भी लोगों के जहन में बैठ गया है।
एक्टर मुकेश तिवारी सिर्फ डराने में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बेमिसाल है। फिल्म 'गोलमाल' सीरीज में उनके द्वारा निभाया गया 'वसूली भाई' का किरदार आज हर बच्चे की जुबान पर है। उन्होंने ये साबित किया कि जो अभिनेता 'जगीरा' बनकर डरा सकता है, वही 'वसूली भाई' बनकर हसा भी सकता है। बता दें, मुकेश तिवारी जल्द ही फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं' के जरिए एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन कराने आने वाले है। इस प्रोजेक्ट में उनके साथ रवि किशन, शुभांगी अत्रे, आसिफ शेख और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में होंगे।
