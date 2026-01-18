18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

50 दिन बिना नहाए…4 हीरो को पछाड़ने वाला विलेन से डरे लोग, सेट पर मंडराने लगे थे चील और कौए

Mukesh Tiwari Role Jageera: फिल्म की शूटिंग के दौरान एक विलेन ऐसा था जिसने 50 दिनों तक बिना नहाए शूटिंग की, इस विलेन का किरदार इतना डरावना और प्रभावशाली था कि चारों ओर उसकी मौजूदगी से लोग घबराने लगे थे और सेट के आसपास चील और कौए भी मंडराने लगे थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 18, 2026

Mukesh Tiwari Role Jageera

Mukesh Tiwari Role Jageera(IMDb)

Mukesh Tiwari Role Jageera:भारतीय सिनेमा में जब भी खतरनाक खलनायकों और विलेन की बात होती है, तो अमरीश पुरी (मोगैम्बो) या अमजद खान (गब्बर) जैसे नाम जेहन में आते हैं, लेकिन 90 के दशक के लास्ट में एक ऐसा विलेन पर्दे पर आया जिसने अपनी क्रूरता और डरावने अंदाज से दर्शकों की रूह कंपा दी। हम बात कर रहे हैं साल 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'चाइना गेट' के खूंखार डाकू 'जगीरा' की, जिसका किरदार एक्टर मुकेश तिवारी ने निभाया था।

4 हीरो को पछाड़ने वाला विलेन से डरे लोग

राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'चाइना गेट' कोई मामूली फिल्म नहीं थी। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर, डैनी डेन्जोंग्पा, परेश रावल और कुलभूषण खरबंदा जैसे एक-दो नहीं, बल्कि 14 बड़े दिग्गज स्टार्स शामिल थे। इतना ही नहीं, मजेदार बात ये है कि ये मुकेश तिवारी की पहली डेब्यू थी, लेकिन अपने पहले ही रोल में वो इन सभी अनुभवी सितारों पर भारी पड़ते नजर आए।

बता दें, 'जगीरा' के रोल को जीवंत बनाने के लिए मुकेश तिवारी ने जो जज्बा दिखाया, वो आज की पीढ़ी के कलाकारों के लिए एक मिसाल है। एक डाकू की तरह गंदा और खूंखार दिखने के लिए मुकेश तिवारी लगातार 50 दिनों तक नहीं नहाए थे और उनके शरीर से बदबू आने लगी थी। साथ ही, शूटिंग के दौरान उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके सिर के ऊपर चील और कौए मंडराने लगे थे। इतना ही नहीं, एक बार तो शूटिंग के दौरान उन्हें देखकर एक घोड़ा भी इतना डर गया कि वो बेकाबू हो गया। उनकी इसी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि 'जगीरा' का किरदार आज भी लोगों के जहन में बैठ गया है।

कॉमिक टाइमिंग भी बेमिसाल

एक्टर मुकेश तिवारी सिर्फ डराने में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बेमिसाल है। फिल्म 'गोलमाल' सीरीज में उनके द्वारा निभाया गया 'वसूली भाई' का किरदार आज हर बच्चे की जुबान पर है। उन्होंने ये साबित किया कि जो अभिनेता 'जगीरा' बनकर डरा सकता है, वही 'वसूली भाई' बनकर हसा भी सकता है। बता दें, मुकेश तिवारी जल्द ही फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं' के जरिए एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन कराने आने वाले है। इस प्रोजेक्ट में उनके साथ रवि किशन, शुभांगी अत्रे, आसिफ शेख और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

18 Jan 2026 06:46 pm

Published on:

18 Jan 2026 06:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 50 दिन बिना नहाए…4 हीरो को पछाड़ने वाला विलेन से डरे लोग, सेट पर मंडराने लगे थे चील और कौए

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘पुष्पा’ स्टार अल्लू अर्जुन को देख… फूट-फूटकर रोने लगी जापानी फैन, वीडियो वायरल

Allu Arjun Fan Emotional Video
बॉलीवुड

सुनकर उड़ जाएंगे होश… ‘धुरंधर 2’ के लिए निर्देशक ने कर दी ऐसी भविष्यवाणी

Dhurandhar 2 Update
बॉलीवुड

‘मैं तुमसे बच्चा चाहती हूं…’, जब इस फेमस एक्टर से लड़की ने की थी डिमांड, बताया अगली सुबह क्या हुआ?

Kabir Bedi big reveal On Personal Life one girl said to me I want have a baby with you
बॉलीवुड

करूर भगदड़ मामला: साउथ सुपरस्टार की बढ़ीं मुश्किलें, सीबीआई ने भेजा समन

Karur Stampede Case
बॉलीवुड

जब शाहरुख के साथ Kissing Scene ने बिगाड़ दी थी रानी मुखर्जी की हालत, नाराज होकर बोले SRK- ‘मैं खा नहीं…’

Rani Mukerji and SRK photos
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.