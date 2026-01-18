50 दिन बिना नहाए…4 हीरो को पछाड़ने वाला विलेन से डरे लोग, सेट पर मंडराने लगे थे चील और कौए

बता दें, 'जगीरा' के रोल को जीवंत बनाने के लिए मुकेश तिवारी ने जो जज्बा दिखाया, वो आज की पीढ़ी के कलाकारों के लिए एक मिसाल है। एक डाकू की तरह गंदा और खूंखार दिखने के लिए मुकेश तिवारी लगातार 50 दिनों तक नहीं नहाए थे और उनके शरीर से बदबू आने लगी थी। साथ ही, शूटिंग के दौरान उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके सिर के ऊपर चील और कौए मंडराने लगे थे। इतना ही नहीं, एक बार तो शूटिंग के दौरान उन्हें देखकर एक घोड़ा भी इतना डर गया कि वो बेकाबू हो गया। उनकी इसी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि 'जगीरा' का किरदार आज भी लोगों के जहन में बैठ गया है।