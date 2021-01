बदायूं केस: महिला आयोग की सदस्य के बयान पर भड़कीं Pooja Bhatt, ट्वीट कर उठाए कई सवाल

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 50 साल की महिला संग हुई हैवानियत ने सबको हिला कर रख दिया है। 50 वर्षीय महिला संग गैंगरेप की घटना के बाद से एक बार भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) ने कड़ी कार्रवाही का भी आदेश दिया है साथ ही पुलिस ने आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी के बयान ने सबका ध्यान उनकी ओर खींच लिया है। जिसके चलते वह विवादों में भी फंसती हुई दिखाई दे रही हैं।

दरअसल, मीडिया से बात करते हुए महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ( NCW Member Chandramukhi Devi ) ने कहा कि 'किसी के प्रभाव में महिला को समय-असमय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वह सोचती हैं कि अगर संध्या के समय वह महिला नहीं गई होती या कोई परिवार का बच्चा साथ होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती'। चंद्रमुखी का यह बयान सुन हर कोई उनकी निदां करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके इस बयान पर अभिनेत्री पूजा भट्ट का रिएक्शन भी सामने आया है। पूजा भट्ट ( Pooja Bhatt ) ने ट्वीट करते हुए चंद्रमुखी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से तीखा सवाल किए हैं।

Respected @NCWIndia @sharmarekha Do you stand by this statement by your representative in context to the Badaun rape case. Kindly clarify if you agree with your representative that the victim was at fault for stepping out to visit a temple unaccompanied and at the time she did. https://t.co/45OosCgLu5