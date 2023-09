पूजा भट्ट ने पापा महेश भट्ट के साथ विवादित किस पर तोड़ी चुप्पी, बताया शाहरुख ने उनसे क्या कहा था

मुंबई Sep 11, 2023

Pooja Bhatt on kiss with Mahesh Bhatt: पूजा भट्ट का कहना है कि पिता के साथ इस विवादित तस्वीर के लिए उनको कोई दुख नहीं है।

पापा महेश भट्ट के साथ पूजा भट्ट

Pooja Bhatt on her infamous kiss with Mahesh Bhatt: एक्ट्रेस पूजा भट्ट अपने पिता महेश भट्ट के साथ 1990 में आए मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट पर बात की है। इस फोटोशूट की एक तस्वीर में पूजा और महेश भट्ट एक-दूसरे के होठों को चूमते दिखे थे। जिसके बाद दोनों के रिश्ते पर काफी कुछ लिखा गया। पूजा ने एक इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए कहा कि उनको इसके लिए कोई पछतावा नहीं है। जिस तरह उसे पेश किया गया, उससे दुख जरूर होता है।