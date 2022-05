जब 12 साल की पूजा हेगड़े का टूटा था दिल, रितिक रोशन को मानती थी क्रश, इस वजह से टूटा था दिल

साउथ की फेमस ऐक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) ने कई सारी फिल्में की हैं। अपनी दमदार अभिनय से लाखों लोगों को पागल बनाने वाली अभिनेत्री एक समय पर रितिक रोशन को अपना क्रश माना करती थी।

पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) ने खुद इस बात का खुलासा किया हैं कि वह एक समय मे रितिक रोशन को अपना क्रश माना करती थी। लेकिन एक बार जब एक्ट्रेस ‘कोई मिल गया (Koi Mil Gaya)’ के प्रीमियर में पहुंची थीं जहां उन्हें रितिक के साथ फोटो नहीं मिलने से उनका दिल टूट गया था।

pooja hegde had heartbroken she had crush on hrithik roshan