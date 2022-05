RRR स्टार रामचरण कॉलेज में ही हार बैठे थे दिल, जाने कैसे परिवार से हैं चिरंजीवी की बहू

साउथ सुपरस्टार रामचरण (Ramcharan) की फिल्म आरआरआर (RRR) रिलीज के साथ ही इस फिल्म को काफी ज्यादा पंसद किया गया हैं। इस फिल्म को पूरे भारत में पंसद कि गई हैं। रामचरण की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल है उतनी ही शानदारी उनकी निजी जिंदगी भी है।

Updated: May 02, 2022 12:07:30 pm

साउथ सुपरस्टार रामचरण (Ramcharan) की पत्नी के बारें में बेहद कम लोग ही जानते हैं। बता दे कि अभिनेता की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल है उतनी ही शानदारी उनकी निजी जिंदगी भी है।आइए जानते हैं रामचरण की पत्नी से जुड़ी कुछ बातें। जिसे शायद ही आप जानते होगे।

rrr star ramcharan love story know who is upasana kaminneni