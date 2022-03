प्रभास ने बताया किस्सा कहा- कंगना रनौत के लिए सच हो चुकी है ज्योतिषी की भविष्यवाणी

साउथ एक्टर प्रभास की फिल्म राधे श्याम फैंस को काफी ज्यादा पंसद आ रही हैं। इस फिल्म में प्रभास ज्योतिषी को रोल निभाया था। चलिए जानते हैं प्रभास ने कंगना रनौत के लेकर क्या कहा...

प्रभास की फिल्म रिलीज हो चुकी हैं और इस फिल्म को फैंस के तरफ से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा हैं। फिल्म राधे श्याम के प्रमोशन के दौरान प्रभास ने एक पुराना किस्सा को याद करते हुए कहा था कि- जब हम 'एक निरंजन ' की शूटिंग कर रहे थे तो कंगना ने मुझे मजेदार बात बताई थी। कंगना ने कहा था कि वह जब बच्ची थी तो वह एक ज्योतिषी से मिलने केरल गई थीं और उस ज्योतिषी ने उनको बताया था कि वह ऐक्ट्रेस बनेंगी।

