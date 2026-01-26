प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी...श्रेया सरन ने मां बनने की दर्द को किया बयां, पति को लेकर कहा- जूझ रहे थे

इतना ही नहीं, श्रेया ने आगे कहा, "दानिश शूटिंग कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के कई डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिस कर दिए थे। मुझे पता है कि उनके मन में इस बात का गिल्ट था। तो वहीं नकुल मेहता की पत्नी जानकी पारेख उस वक्त दूसरी बार प्रेग्नेंट थीं। जानकी पहले से ही एक बच्चे की देखभाल कर रही थीं और ऊपर से दूसरी प्रेग्नेंसी, नकुल शूटिंग में काफी खोए रहते थे, लेकिन मुझे पता है कि उनके दिमाग में घर की बातें चलती रहती थीं।" आपको बता दें कि श्रेया सरन ने रूसी टेनिस खिलाड़ी आंद्रेई कोशेव से शादी की है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम राधा है। तो वहीं, दानिश सैत और उनकी पत्नी अन्या पिछले साल एक बेटे के माता-पिता बने। टीवी के लोकप्रिय अभिनेता नकुल मेहता और जानकी पारेख भी पिछले साल अगस्त में दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं।