Prem Parrijaa: ‘कमांडो-2’ स्टार अब इस फिल्म में जल्द्द आएंगे नजर, फर्स्ट लुक आउट

Ram Rajya Movie Update: ‘कमांडो-2’ फेम अभिनेता प्रेम परिजा की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘राम राज्य: द कटक सागा’ का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। यह 2023 की सुपरहिट उड़िया फिल्म ‘कटक शेष रू आरंभ’ का सीक्वल है।
इस फिल्म में प्रेम परिजा लीड रोल में नजर आएंगे। बुधवार को रिलीज हुए टाइटल प्रोमो में प्रेम एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में बंदूक लिए दुश्मनों पर हमला करते दिख रहे हैं। यह फिल्म हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर सुधांशु मोहन साहू हैं।
फिल्म की कहानी कुमार प्रीतम साहू ने लिखी है और उन्होंने ही इसे प्रोड्यूस भी किया है। रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। फिल्म में प्रेम परिजा के साथ कनिका मान, पूनम मिश्रा, अभिषेक पांडा और रोहित रॉय जैसे कलाकार भी हैं।
फिल्म के धमाकेदार एक्शन सीन मशहूर एक्शन डायरेक्टर दहिया ने तैयार किए हैं, जिन्होंने ‘साहो’ और ‘देवा’ जैसी फिल्मों के एक्शन सीन भी डायरेक्ट किए थे।
फिल्म के बारे में बात करते हुए प्रेम परिजा ने कहा, “राम राज्य" एक अनोखी एक्शन थ्रिलर है। इसकी प्रस्तुति और कैमरा वर्क इसे अन्य उड़िया फिल्मों से अलग बनाती है। हमें खुशी है कि यह फिल्म हिंदी दर्शकों तक भी पहुंच रही है। टीजर को मिल रहा प्यार जबरदस्त है।”
‘राम राज्य’ के निर्माता कुमार प्रीतम साहू ने कहा, "पहले भाग के लिए दर्शकों के प्यार ने हमें दोगुने पैमाने और दोगुने एक्शन के साथ इस सीक्वल को बनाने के लिए प्रेरित किया। राम राज्य के साथ, हम उड़िया सिनेमा को हिंदी भाषी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। पहली झलक को मिली सराहना ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और हमें विश्वास है कि दर्शक सिनेमाघरों में इस फिल्म का और भी अधिक आनंद लेंगे।"
फिल्म को कोलकाता और ओडिशा के शानदार लोकेशन पर फिल्माया गया है। यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली है। हालांकि, अभी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है।