Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Prem Parrijaa: ‘कमांडो-2’ स्टार अब इस फिल्म में जल्द्द आएंगे नजर, फर्स्ट लुक आउट

Ram Rajya: ‘कमांडो-2’ स्टार प्रेम परिजा की एक्शन थ्रिलर 'राम राज्य: द कटक सागा' का फर्स्ट लुक मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी, चलिए जानते हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 27, 2025

'RAM RAJYA' TITLE PROMO OUT
प्रेम परिजा की अपकमिंग फिल्म ‘राम राज्य: द कटक सागा’ का फर्स्ट लुक आउट

Ram Rajya Movie Update: ‘कमांडो-2’ फेम अभिनेता प्रेम परिजा की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘राम राज्य: द कटक सागा’ का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। यह 2023 की सुपरहिट उड़िया फिल्म ‘कटक शेष रू आरंभ’ का सीक्वल है।

इस फिल्म में प्रेम परिजा लीड रोल में नजर आएंगे। बुधवार को रिलीज हुए टाइटल प्रोमो में प्रेम एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में बंदूक लिए दुश्मनों पर हमला करते दिख रहे हैं। यह फिल्म हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर सुधांशु मोहन साहू हैं।

ये भी पढ़ें

Lakshmi Menon: युवक को पीटते रहे फेमस एक्ट्रेस के दोस्त, FIR दर्ज होने के बाद अभिनेत्री फरार
टॉलीवुड
Lakshmi Menon Case Update

फिल्म की कहानी कुमार प्रीतम साहू ने लिखी है और उन्होंने ही इसे प्रोड्यूस भी किया है। रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। फिल्म में प्रेम परिजा के साथ कनिका मान, पूनम मिश्रा, अभिषेक पांडा और रोहित रॉय जैसे कलाकार भी हैं।

फिल्म के धमाकेदार एक्शन सीन मशहूर एक्शन डायरेक्टर दहिया ने तैयार किए हैं, जिन्होंने ‘साहो’ और ‘देवा’ जैसी फिल्मों के एक्शन सीन भी डायरेक्ट किए थे।

प्रेम परिजा ने फिल्म को लेकर क्या कहा?

फिल्म के बारे में बात करते हुए प्रेम परिजा ने कहा, “राम राज्य" एक अनोखी एक्शन थ्रिलर है। इसकी प्रस्तुति और कैमरा वर्क इसे अन्य उड़िया फिल्मों से अलग बनाती है। हमें खुशी है कि यह फिल्म हिंदी दर्शकों तक भी पहुंच रही है। टीजर को मिल रहा प्यार जबरदस्त है।”

‘राम राज्य’ के निर्माता कुमार प्रीतम साहू ने कहा, "पहले भाग के लिए दर्शकों के प्यार ने हमें दोगुने पैमाने और दोगुने एक्शन के साथ इस सीक्वल को बनाने के लिए प्रेरित किया। राम राज्य के साथ, हम उड़िया सिनेमा को हिंदी भाषी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। पहली झलक को मिली सराहना ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और हमें विश्वास है कि दर्शक सिनेमाघरों में इस फिल्म का और भी अधिक आनंद लेंगे।"

फिल्म को कोलकाता और ओडिशा के शानदार लोकेशन पर फिल्माया गया है। यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली है। हालांकि, अभी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

सपना चौधरी के बाद पवन सिंह ने इस हरियाणवी एक्ट्रेस के साथ लगाए जोरदार ठुमके, देखें वीडियो
भोजपुरी
Pawan Singh-Haryanvi Popular Anjali Raghav (1)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

27 Aug 2025 08:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Prem Parrijaa: ‘कमांडो-2’ स्टार अब इस फिल्म में जल्द्द आएंगे नजर, फर्स्ट लुक आउट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.