सपना चौधरी के बाद पवन सिंह ने इस हरियाणवी एक्ट्रेस के साथ लगाए जोरदार ठुमके, देखें वीडियो

'सइयां सेवा करे' गाना बुधवार सुबह करीब 7 बजे रिलीज किया गया। रिलीज के कुछ ही देर में गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। गाने की शुरुआत में पवन सिंह एकदम हीरो वाले अंदाज में बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। ओपनिंग शॉट्स ही इतने फिल्मी और दमदार हैं कि दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं। इसके बाद वह बाइक साइड में लगाकर फोन देखने लगते हैं और तभी अंजलि राघव की एंट्री होती है। वह बाइक के मिरर में खुद को निहारती हैं। यह देख पवन सिंह उन पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं। इसके बाद का पूरा गाना इसी के इर्द-गिर्द घूमता है।