सपना चौधरी के बाद पवन सिंह ने इस हरियाणवी एक्ट्रेस के साथ लगाए जोरदार ठुमके, देखें वीडियो

Bhojpuri News: हरियाणवी डांस की दुनिया में सपना चौधरी के बाद अब एक और एक्ट्रेस ने तहलका मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की, जिन्होंने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ अपने जोरदार ठुमकों से फैंस का दिल जीत लिया है। उनका लेटेस्ट डांस वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें अंजलि और पवन सिंह की शानदार केमिस्ट्री और धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है।
वहीं भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह जब भी फिल्मी पर्दे पर कुछ नया लाते हैं तो फैंस काफी उत्साहित हो जाते हैं। चाहे वह किसी फिल्म रिलीज की अनाउंसमेंट हो, लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर उनका नया गाना… पवन सिंह का हर प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर गॉसिप का विषय बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बुधवार सुबह उनका गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज हो गया। पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने इस नए भोजपुरी गाने का पोस्टर शेयर किया और फैंस से इसे देखने की अपील की।
'सइयां सेवा करे' गाना बुधवार सुबह करीब 7 बजे रिलीज किया गया। रिलीज के कुछ ही देर में गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। गाने की शुरुआत में पवन सिंह एकदम हीरो वाले अंदाज में बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। ओपनिंग शॉट्स ही इतने फिल्मी और दमदार हैं कि दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं। इसके बाद वह बाइक साइड में लगाकर फोन देखने लगते हैं और तभी अंजलि राघव की एंट्री होती है। वह बाइक के मिरर में खुद को निहारती हैं। यह देख पवन सिंह उन पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं। इसके बाद का पूरा गाना इसी के इर्द-गिर्द घूमता है।
अंजलि राघव ने गाने में अपने अलग-अलग अंदाज से सबका ध्यान खींचा। कहीं वे पारंपरिक साड़ी में नजर आईं, तो कहीं सूट में। एक सीन में मिनी स्कर्ट में उनका बोल्ड लुक देखने लायक था। वहीं, पवन सिंह भी अपने स्टाइल में पीछे नहीं रहे। उनका कूल हेयरकट, ब्रांडेड जैकेट और सनग्लासेस ने उनके लुक को और शानदार बनाया।
गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई। फैंस ने जमकर कमेंट्स किए। किसी ने लिखा, "पवन भैया हर बार दिल जीत लेते हैं," तो किसी ने कहा, "भोजपुरी का असली हीरो पवन सिंह ही है!"
अंजलि की तारीफ में भी फैंस ने खूब लिखा। कई यूजर्स ने कहा कि उनका ग्लैमरस अंदाज गाने को और खास बनाता है। एक फैन ने मजाक में लिखा, "भइया को तो पहली नजर में प्यार हो गया, और हमारी तो कोई देखता भी नहीं!"