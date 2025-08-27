Patrika LogoSwitch to English

शादी का झांसा देकर फेमस रैपर ने बनाए थे शारीरिक संबंध? बलात्कार केस में आया नया मोड़

Rape Case Update फेमस मलयालम रैपर वेदान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 27, 2025

Rapper Vedan Rape Case Update
रैपर वेदान को कोर्ट से बेल (फोटो सोर्स: फेडरल)

Rapper Vedan: साउथ इंडस्ट्री से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। केरल हाई कोर्ट ने आज बुधवार 27 अगस्त, 2025 को फेमस मलयालम रैपर हिरन दास मुरली, जिन्हें वेदान के नाम से जाना जाता है, को एक बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला शादी का झूठा वादा करने से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने यह आदेश दिया और साफ किया कि इस याचिका में वेदान के खिलाफ अन्य अपराधों के आरोपों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

यह केस एक महिला डॉक्टर ने दर्ज किया था, जिसने दावा किया कि वेदान ने 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए उससे दोस्ती की और धीरे-धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया।

दावा: रैपर ने बनाए शारीरिक संबंध

उसने दावा किया कि वेदान ने उससे शादी का वादा किया था और इस आश्वासन के तहत, 2021 और 2023 के बीच कोझीकोड, कोच्चि और अन्य जगहों पर कई मौकों पर शारीरिक संबंध बनाए।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि दोनों कुछ समय तक साथ रहे और उसने उसे वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें उसके पहले एल्बम के लिए धन और यात्रा खर्च शामिल थे।

वकील के माध्यम से पेश होते हुए, शिकायतकर्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि वेदान ने इसी तरह अन्य युवतियों को भी धोखा दिया है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि प्रत्येक मामले को स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। वेदान के वकील ने तर्क दिया कि यह रिश्ता सहमति से था, जिसकी शुरुआत शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रशंसक के रूप में उनसे संपर्क करने के बाद हुई थी, और यह शिकायत व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम थी।

पुलिस ने जारी किया था लुकआउट नोटिस

पुलिस ने पहले वेदान के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था, इस आशंका के साथ कि वह देश छोड़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मामला सामने आने के बाद से वह फरार था।

अदालत ने शुरू में उसकी याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखते हुए उसे गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। यह पहली बार नहीं है जब 25 वर्षीय रैपर को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

इस साल की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने तेंदुए के दांत रखने से संबंधित एक अलग मामले में उसे जमानत दी थी। इसके अलावा अप्रैल में, उसे अन्य लोगों के साथ एक मादक पदार्थ छापे के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया था। 'वॉयस ऑफ द वॉइसलेस' बैनर तले प्रसिद्धि पाने वाले वेदान ने अपने सामाजिक रूप से जागरूक रैप के लिए लोकप्रियता हासिल की और 'नयट्टू', 'करम' और 'मंजुम्मेल बॉयज़' जैसी हिट फिल्मों के लिए गीत लिखे। हालांकि, मौजूदा आरोपों ने उनके उभरते करियर पर ग्रहण लगा दिया है।

उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम ज़मानत दिए जाने के फैसले को कलाकार के लिए एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, जबकि कुछ अन्य समान मामलों में जांच जारी है।

