शादी का झांसा देकर फेमस रैपर ने बनाए थे शारीरिक संबंध? बलात्कार केस में आया नया मोड़

इस साल की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने तेंदुए के दांत रखने से संबंधित एक अलग मामले में उसे जमानत दी थी। इसके अलावा अप्रैल में, उसे अन्य लोगों के साथ एक मादक पदार्थ छापे के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया था। 'वॉयस ऑफ द वॉइसलेस' बैनर तले प्रसिद्धि पाने वाले वेदान ने अपने सामाजिक रूप से जागरूक रैप के लिए लोकप्रियता हासिल की और 'नयट्टू', 'करम' और 'मंजुम्मेल बॉयज़' जैसी हिट फिल्मों के लिए गीत लिखे। हालांकि, मौजूदा आरोपों ने उनके उभरते करियर पर ग्रहण लगा दिया है।