एक या दो नहीं पूरे 11 बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं Priyanka Chopra और Nick Jonas, कपल का बयान सुन चौंक जाएंगे आप

बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक्टिंग के दम बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई है। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास (Priyanka Chopra and Nick Jonas) बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से हैं। इन्हें साथ में खूब पसंद किया जाता है। हाल ही में दोनों पैरैट्स बने हैं, लेकिन ये कपल यहीं नहीं रुकेगा इनकी बच्चों को लेकर काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग है।

जी हां कपल सिर्फ एक बच्चे से संतुष्ट नहीं है। निक एक नहीं बल्कि ढेर सारे बच्चे चाहते हैं। ऐसा निक ने खुद कहा है। निक जोनस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रियंका चोपड़ा उनके जीवन का एक बेहद ही खूबसूरत हिस्सा है और वे उनके साथ एक बड़ा परिवार बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बच्चों के बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक बेहद ही खूबसूरत यात्रा होने वाली है और मैं प्रियंका से ढेर सारे बच्चे चाहता हूं।

priyanka chopra and nick jonas wants to have eleven kids after malti