प्रियंका चोपड़ा ने बिकिनी में बढ़ाया पूल का पारा, पति निक संग मनाया बेटी का जन्मदिन, हॉट तस्वीरें वायरल

निक जोनस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिनमें पूरी फैमिली नजर आ रही है। तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा काफी ग्लैमरस लग रही हैं। पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ वेकेशन पर गईं प्रियंका की पूल साइड तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। फैमिली वेकेशन के दौरान जहां एक ओर बेटी का चौथा जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, वहीं दूसरी ओर प्रियंका का स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया।