15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

प्रियंका चोपड़ा ने बिकिनी में बढ़ाया पूल का पारा, पति निक संग मनाया बेटी का जन्मदिन, हॉट तस्वीरें वायरल

Priyanka Chopra Hot Look: बेटी मालती के जन्मदिन के मौके पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक साथ पूल साइड में पार्टी करते हुए नजर आए। निक ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं जिनमें प्रियंका काफी ग्लैमरस नजर आ रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 15, 2026

priyanka chopra hot look pool side pictures with nick jonas celebrates daughter malti birthday

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की हॉट फोटोज

Priyanka Chopra Hot Look: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं प्रियंका चोपड़ा जहां एक तरफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लगातार नए-नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं वहीं अपने निजी जीवन को भी प्रियंका अच्छे से बैलेंस करके चलती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने पति निक के साथ मिलकर बेटी मालती मैरी का चौथा जन्मदिन मनाया। इस दौरान प्रिंयका का हॉट अवतार देखने को मिला। उन्होंने पूल में अपने बिकिनी अवतार से कहर ढाया।

निक जोनस ने साझा की तस्वीरें

निक जोनस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिनमें पूरी फैमिली नजर आ रही है। तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा काफी ग्लैमरस लग रही हैं। पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ वेकेशन पर गईं प्रियंका की पूल साइड तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। फैमिली वेकेशन के दौरान जहां एक ओर बेटी का चौथा जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, वहीं दूसरी ओर प्रियंका का स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया।

फैंस को पसंद आया प्रियंका का अंदाज

निक और मालती मैरी के साथ पूल के किनारे पोज देती प्रियंका की तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी, जहां फैंस उनके फिटनेस और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खास बात यह रही कि इन पलों को खुद निक जोनस ने कैमरे में कैद किया। पूल में मस्ती करने के अलावा कपल ने बेटी का केक भी काटा।

प्रिंयका और निक का फैमिली टाइम

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी हमेशा से ही फैंस की फेवरेट रही है। साल 2018 में शादी के बाद से दोनों अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियां साझा करते रहते हैं। बेटी मालती के आने के बाद अक्सर दोनों को फैमिली के साथ टाइम बिताते हुए स्पॉट किया जाता है।

'द ब्लफ' का ट्रेलर हुआ रिलीज

वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका जल्द ही हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' में नजर आने वाली हैं, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। वहीं निक जोनस अपने म्यूजिक टूर में व्यस्त हैं। बावजूद इसके, ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि दोनों अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं और एक दूसरे के साथ खुलकर एन्जॉय करते हैं।

ये भी पढ़ें

सलमान खान को फांसी होनी चाहिए… यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने एक्टर को कहा देशद्रोही
बॉलीवुड
Up minister Thakur Raghuraj Singh On actor Salman Khan traitor he should be hanged

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

15 Jan 2026 11:28 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / प्रियंका चोपड़ा ने बिकिनी में बढ़ाया पूल का पारा, पति निक संग मनाया बेटी का जन्मदिन, हॉट तस्वीरें वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं बचा लो…अक्षय कुमार के सामने पैर पकड़कर रोते हुए बच्ची ने मांगी मदद, वायरल हुआ वीडियो

पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं बचा लो...अक्षय कुमार के सामने पैर पकड़कर रोते हुए बच्ची ने मांगी मदद, वायरल हुआ वीडियो
बॉलीवुड

‘मैं 5 साल की थी जब पहली बार…’, बहन नूपुर की विदाई के बाद इमोशनल हुईं कृति सेनन, लिखा लंबा-चौड़ा नोट

Kriti sanon shares emotional post after sister nupur sanon wedding with stebin ben
बॉलीवुड

मौत वाले दिन जुबिन गर्ग ने पी रखी थी शराब, सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में किया दावा, बोले- मिर्गी से पीड़ित थे…

Singapore Police Big Revealed In Court said Zubeen Garg Was very drunk Intoxicated Refused wearing Life VEST
बॉलीवुड

सलमान खान को फांसी होनी चाहिए… यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने एक्टर को कहा देशद्रोही

Up minister Thakur Raghuraj Singh On actor Salman Khan traitor he should be hanged
बॉलीवुड

ठंड को लेकर हनी सिंह ने की ऐसी ‘गंदी बात’, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Yo Yo Honey Singh nasty comment On delhi cold weather In Live Concert said car main
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.