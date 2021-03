प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट 'सोना' का हुआ शुभारंभ, पति निक जोनास को कहा स्पेशल थैंक्स

नई दिल्ली | इंटरनेशनल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा जहां अपनी एक्टिंग का परचम पूरी दुनिया में फैला चुकी हैं। वहीं इन दिनों वो अपने रेस्टोरेंट सोना को लेकर चर्चाओं में हैं। प्रियंका ने कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी कि न्यूयॉर्क में एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलने वाली हैं। अब ये रेस्त्रां पूरी तरह से लोगों के तैयार है। शुक्रवार के दिन प्रियंका ने अपना रेस्टोरेंट लोगों के लिए खोल दिया और इसकी कुछ तस्वीरें भी फैंस के साथ साझा की हैं। साथ ही उन्होंने पति निक जोनास का इस रेस्टोरेंट में सहयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने तरीके से निक को स्पेशल थैंक्स कहा है।

सोना रेस्टोरेंट का पहला दिन

प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताया कि सोना रेस्टोरेंट खुल चुका है। उन्होंने खाने और रेस्टोरेंट की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा- आज सोना न्यूयॉर्क का ओपनिंग डे है। शानदार भारतीय खाने के लालच और प्यार ने ऐसा कर दिखाया और मैं आपका स्वागत करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। न्यूयॉर्क के दिल में भारत का अनुभव।

