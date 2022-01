प्रियंका ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'अनफिनिश्ड' में कई रोचक और हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। उन्‍होंने निक के साथ अपनी पहली डेट और प्‍यार के बारे में सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि शादी से पहले उन्होंने निक की जासूसी भी करवाई थी।

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की जोड़ी सबसे चर्चित कपल में से एक है। निक प्रियंका से उम्र में काफी छोटे हैं, दोनों ने उदयपुर के उम्मेद भवन में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की थी। प्रियंका ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्सों को शेयर किया है।

प्रियंका चोपड़ा ने शादी से पहले करवाई थी पति निक जोनस की जासूसी , Priyanka Chopra spied on Nick Jonas before they got married