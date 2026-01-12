गोल्डन ग्लोब्स 83 में प्रियंका चोपड़ा ने लूटी महफिल, Dior लुक ने बढ़ाया तापमान, वायरल हुआ वीडियो

गोल्डन ग्लोब्स 83 में बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा ने की शिरकत (सोर्स: x)
83rd Golden Globe Awards: दुनिया के सबसे पॉपुलर अवॉर्ड शो में से एक 'गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स' अपने 83वें वर्जन के साथ वापस आ गया है। कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित इस इवेंट में एक बार फिर बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' और ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपनी खूबसूरती और अनोखे स्टाइल से सबका दिल जीत लिया है। बता दें, रेड कार्पेट पर प्रियंका की मौजूदगी ने भारतीय फैंस को एक बार फिर गर्व महसुस करने का अवसर दिया है।
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास जब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पहुंचीं, तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने Dior के शानदार साटन मिडनाइट ब्लू ड्रेस में शिरकत की। बता दें, जोनाथन एंडरसन के कलेक्शन से ली गई इस कस्टम क्रिएशन ने प्रियंका को एक रॉयल लुक दिया। चाहे मेट गाला हो या इंटरनेशनल फिल्म लॉन्च, 'हेड्स ऑफ स्टेट' एक्ट्रेस अपने फैशन सेंस से कभी भी फैंस को प्रभावित करने में नाकाम नहीं होती।
इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली प्रियंका ने इवेंट से पहले अपनी एक्साइटमेंट को इंस्टाग्राम स्टोरीज के द्वारा फैंस के साथ शेयर किया और उन्होंने बताया कि बेवर्ली हिल्स के ट्रैफिक से बचने के लिए उन्होंने पास के ही एक होटल में अपना हेयर और मेकअप करवाया। प्रियंका ने अपनी फेशियल मसाज की झलक भी दिखाई और मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस बड़े दिन से पहले रिलैक्स करना जरूरी है क्योंकि "मम्मा को काम की जरूरत है।"
बता दें, इस साल के इंवेट को फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन निक्की ग्लेसर ने होस्ट किया। बतौर सोलो प्रेजेंटर ये उनका दूसरा साल था। साथ ही, उन्होंने अपनी कॉमेडी से माहौल को खुशनुमा बना दिया। रेड कार्पेट पर प्रियंका के अलावा लियोनार्डो डिकैप्रियो, टिमोथी चालमेट, माइकल बी. जॉर्डन, एरियाना ग्रांडे और एम्मा स्टोन जैसे हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार बेस्ड एक्टर और एक्टर के खिताब के लिए मुकाबला करते नजर आए।
गोल्डन ग्लोब्स 2026 के लिस्ट में 'सेंटिमेंटल वैल्यू', 'सिनर्स', 'द व्हाइट लोटस' और 'एडोलसेंस' जैसे फेमस शोज और फिल्में अपनी-अपनी कैटेगरी में टॉप स्पॉट के लिए रेस में थे और सबसे खास बात ये रही कि इस साल एक नई कैटेगरी 'बेस्ट पॉडकास्ट' भी शुरू की गई, जिसमें 'कॉल हर डैडी' और 'स्मार्टलेस' जैसे पॉपुलर पॉडकास्ट शामिल रहे। बता दें, 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स प्रियंका चोपड़ा के गॉर्जियस लुक और हॉलीवुड की बेहतरीन प्रतिभाओं के संगम के लिए यादगार बन गया है। प्रियंका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ग्लोबल फैशन और सिनेमा के स्टेज पर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।
