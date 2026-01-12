गोल्डन ग्लोब्स 83 में प्रियंका चोपड़ा ने लूटी महफिल, Dior लुक ने बढ़ाया तापमान, वायरल हुआ वीडियो

गोल्डन ग्लोब्स 2026 के लिस्ट में 'सेंटिमेंटल वैल्यू', 'सिनर्स', 'द व्हाइट लोटस' और 'एडोलसेंस' जैसे फेमस शोज और फिल्में अपनी-अपनी कैटेगरी में टॉप स्पॉट के लिए रेस में थे और सबसे खास बात ये रही कि इस साल एक नई कैटेगरी 'बेस्ट पॉडकास्ट' भी शुरू की गई, जिसमें 'कॉल हर डैडी' और 'स्मार्टलेस' जैसे पॉपुलर पॉडकास्ट शामिल रहे। बता दें, 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स प्रियंका चोपड़ा के गॉर्जियस लुक और हॉलीवुड की बेहतरीन प्रतिभाओं के संगम के लिए यादगार बन गया है। प्रियंका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ग्लोबल फैशन और सिनेमा के स्टेज पर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।