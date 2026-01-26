ऋतिक रोशन के बाएं घुटने ने काम करना किया बंद, अब हेल्थ को लेकर किया शॉकिंग खुलासा

Hrithik Roshan Left Knee Injury (सोर्स इंस्टाग्राम-@hrithikroshan)
Hrithik Roshan Left Knee Injury: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन जब हाल ही में एक पार्टी में बैसाखी के सहारे चलते नजर आए, तो उनके चाहने वालों की धड़कनें तेज हो गईं। फिटनेस, डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर ऋतिक को इस हालत में देखकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं। सवाल उठने लगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमेशा चुस्त-दुरुस्त दिखने वाले अभिनेता को सहारे की जरूरत पड़ गई।
ये वाक्या उस वक्त का है, जब ऋतिक रोशन फिल्ममेकर गोल्डी बहल और अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के घर आयोजित एक निजी समारोह में पहुंचे थे। कैमरों में कैद उनका वीडियो देखते ही फैंस चिंता में डूब गए। कुछ ने इसे किसी गंभीर चोट से जोड़ा, तो कुछ उनकी पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स को याद करने लगे। लेकिन इन तमाम कयासों पर विराम खुद ऋतिक ने लगाया।
ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत को लेकर खुलकर बात की और हमेशा की तरह इस बार भी गंभीर विषय को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया। उन्होंने बताया कि उनका शरीर सामान्य तरीके से काम नहीं करता और कई बार शरीर के कुछ हिस्से अचानक ऑफ मोड में चले जाते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उनका बायां घुटना कुछ दिनों के लिए मानो छुट्टी पर चला गया था, जिस वजह से उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा।
अभिनेता ने ये भी बताया कि ऐसी स्थितियां उनके लिए नई नहीं हैं। बचपन से ही उनके शरीर के कुछ हिस्से अचानक काम करना बंद कर देते हैं और फिर खुद-ब-खुद ठीक भी हो जाते हैं। उन्होंने इसे अपना नया नॉर्मल बताया और कहा कि इंसानी शरीर एक रहस्य है, जिसे पूरी तरह समझ पाना शायद मुमकिन नहीं।
अपने नोट में ऋतिक ने ये भी बताया कि इस तरह की शारीरिक चुनौतियों ने उन्हें जिंदगी को अलग नजरिए से देखने का मौका दिया है। उन्होंने माना कि उन्हें ऐसे अनुभव मिले हैं, जो आम लोगों को शायद ही मिलते हों। दर्द, असहजता और अनिश्चितता के बीच भी उन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को सबसे बड़ी ताकत बताया।
ऋतिक ने शूटिंग के दौरान होने वाले कुछ दिलचस्प पलों का भी जिक्र किया, जब कभी-कभी उनकी जुबान कुछ शब्द बोलने से इनकार कर देती है। ऐसे हालात में वो हालात को संभालने के लिए शब्द बदल देते हैं, जिससे सेट पर मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। हालांकि, इन अजीब परिस्थितियों के बावजूद उनका सकारात्मक रवैया और मजाकिया अंदाज माहौल को हल्का बना देता है।
