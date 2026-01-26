ऋतिक रोशन के बाएं घुटने ने काम करना किया बंद, अब हेल्थ को लेकर किया शॉकिंग खुलासा

ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत को लेकर खुलकर बात की और हमेशा की तरह इस बार भी गंभीर विषय को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया। उन्होंने बताया कि उनका शरीर सामान्य तरीके से काम नहीं करता और कई बार शरीर के कुछ हिस्से अचानक ऑफ मोड में चले जाते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उनका बायां घुटना कुछ दिनों के लिए मानो छुट्टी पर चला गया था, जिस वजह से उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा।