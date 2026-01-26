26 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

‘कैसे आए गोरी हम तोहरे घर मा’, 62 के गोविंदा ने भोजपुरी में बोल दिया कुछ ऐसा…सब हो गए हैरान

Govinda Sings And Dances on Bhojpuri Song: अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच एक फंक्शन के दौरान एक्टर भोजपुरी गाने गाते हुए नजर आए।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 26, 2026

Govinda Sings And Dances on Bhojpuri Song

Govinda Sings And Dances on Bhojpuri Song (सोर्स इंस्टाग्राम- __sanjaygupta01)

Govinda Sings And Dances on Bhojpuri Song: 90 के दशक में अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, दमदार डांस और अलग ही स्टाइल से बॉलीवुड पर राज करने वाले गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुए दो स्कूलों के वार्षिक समारोह, जहां गोविंदा ने अचानक मंच संभालकर ऐसा समां बांधा कि हर कोई पुरानी यादों में खो गया।

स्कूल के फंक्शन में पहुंचे गोविंदा (Govinda Sings And Dances on Bhojpuri Song)

प्रतापगढ़ के संगमम इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में जब गोविंदा पहुंचे, तो बच्चों और शिक्षकों के बीच उत्साह देखते ही बन रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आए गोविंदा ने पहले तो दर्शकों से बातचीत की और फिर तालियों के बीच अपने फेमस गानों पर थिरकने लगे। ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था’ जैसे सुपरहिट गाने पर उनका अचानक डांस देख वहां मौजूद लोग झूम उठे। यही नहीं, उन्होंने अपने मशहूर डायलॉग्स भी दोहराए, जिन्हें सुनकर बच्चों से लेकर पैरेंट्स तक सीटियां बजाने लगे।

गोविंदा का दिखा भोजपुरी अंदाज

इस इवेंट के दौरान गोविंदा भोजपुरी गाना 'कैसे आए गोरी हम तोहरे घर मा' भी गाया। इस दौरान हर कोई गोविंदा का वीडियो बनाता हुआ नजर आया। इस दौरान का गोविंदा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में गोविंदा

हालांकि गोविंदा हाल के दिनों में अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। उनके वैवाहिक जीवन को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए गोविंदा ने साफ कहा कि ऐसी बातों का सबसे ज्यादा असर परिवार पर पड़ता है। उन्होंने ये भी माना कि वो कई सालों से काम से दूर हैं, लेकिन ये उनकी अपनी पसंद रही है और वो इसे लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं करते।

गोविंदा और सुनीता की शादी

गौरतलब है कि गोविंदा की शादी 1987 में सुनीता से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। बेटी टीना फिल्मों में कदम रख चुकी हैं, जबकि बेटा यशवर्धन जल्द ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने की तैयारी में है।

Published on:

26 Jan 2026 01:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'कैसे आए गोरी हम तोहरे घर मा', 62 के गोविंदा ने भोजपुरी में बोल दिया कुछ ऐसा…सब हो गए हैरान

