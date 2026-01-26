‘कैसे आए गोरी हम तोहरे घर मा’, 62 के गोविंदा ने भोजपुरी में बोल दिया कुछ ऐसा…सब हो गए हैरान

प्रतापगढ़ के संगमम इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में जब गोविंदा पहुंचे, तो बच्चों और शिक्षकों के बीच उत्साह देखते ही बन रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आए गोविंदा ने पहले तो दर्शकों से बातचीत की और फिर तालियों के बीच अपने फेमस गानों पर थिरकने लगे। ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था’ जैसे सुपरहिट गाने पर उनका अचानक डांस देख वहां मौजूद लोग झूम उठे। यही नहीं, उन्होंने अपने मशहूर डायलॉग्स भी दोहराए, जिन्हें सुनकर बच्चों से लेकर पैरेंट्स तक सीटियां बजाने लगे।