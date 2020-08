सुशांत की आत्महत्या से छिड़े नेपोटिज्म विवाद से इन फिल्मों का हो रहा विरोध

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड (suicide of actor Sushant Singh Rajput) के बाद इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद, आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स पर बहस (debate in the industry on nepotism, outsiders and insiders) चल रही है। इसका असर आने वाली बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों (upcoming Bollywood big films) पर भी पड़ता नजर आ रहा है। अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्म 'सड़क 2' और जाह्नवी कपूर की 'गुंजन सक्सेना:द कारगिल गर्ल' (actress Alia Bhatt Sadak 2 and Jahnavi Kapoor Gunjan Saxena: The Kargil Girl) को कुछ यूजर्स ट्रोल कर रहे है। इन दोनों फिल्मों में स्टारकिस्ट होने के कारण लोग नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। जाह्नवी और उनके को-स्टार अंगद बेदी ने लोगों के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है।

महेश भट्ट की फिल्म का विरोध

आलिया की फिल्म 'सड़क 2' का सोशल मीडिया पर यूजर्स विरोध कर रहे हैं। साथ ही फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। यूजर्स फिल्म मेकर महेश भट्ट और उनकी बेटी आलिया को निशाना बना रहे हैं। दरअसल, अफवाह थी कि इस फिल्म में आलिया के साथ सुशांत की जोड़ी बनेगी। नेपोटिज्म को लेकर कई स्टार्स अब तक अपनी बात रख चुके हैं। कोई इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई इसके खिलाफ बोल रहा है।

'सड़क 2' का पोस्टर और रिलीज डेट जारी

महेश भट्ट की आगामी फिल्म 'सड़क 2' का गुरुवार को नया पोस्टर जारी किया गया। इसके साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है। आलिया की ओर से शेयर पोस्टर में संजय दत्त के साथ आलिया और आदित्य रॉय कपूर गिटार और बैग लिए सड़क पर चलते नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 28 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज होगी।

जाह्नवी ने किया फिल्म का बचाव

जाह्नवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' 12 अगस्त को रिलीज होगी।जाह्नवी ने हाल ही एक इंटव्यू में भाई—भतीजावाद के सवाल पर कहा कि उन्होंने पिछले महीनों में खुद को साबित करने की भावना को बढ़ाया है। उन्हें उम्मीद है कि हर आगामी रिलीज से निपटना है। इस दौरान कई लोगों से लड़ना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने संभावना जताई है कि बहुत से लोग आसानी से नहीं मानेंगे।

बीटीएस वीडियो जारी

जाह्नवी ने सोशल मीडिया पर गुंजन सक्सेना का बीटीएस वीडियो शेयर किया है। वीडियो में जाह्नवी रियल लाइफ गुंजन सक्सेना से मुलाकात कर उन्हें उनकी जिंदगी के बारे में जानती हैं। रोल के लिए एक्ट्रेस ने खूब पसीना बहाया। वीडियो में वह जबरदस्त वर्कआउट, लगातार दौड़ लगा रही हैं और सैल्यूट करने का तरीका भी सीख रही हैं। रियल लाइफ गुंजन सक्सेना भी जाह्नवी की मेहनत से प्रभावित हुई हैं।