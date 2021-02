किसान आंदोलन पर अक्षय कुमार के जवाब से भड़के पंजाबी सिंगर Jazzy B, बोले- 'तुम असली सिंह इज किंग नहीं हो'

नई दिल्ली। काफी लंबे समय से भारत में किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) चल रहा है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन ने एक भयानक रूप ले लिया। यह सब देखते हुए भी बॉलीवुड सेलेब्स चुप्पी साधे हुए नज़र आए। वहीं जब कल यानी कि बुधवार अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना ( Rihanna ) ने भारत में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया, तो सोशल मीडिया पर भारतीय स्टार्स उनपर ताने और पलटवार करते हुए नज़र आए। इसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। जिन्होंने रिहाना, मिया खलीफा और सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग को खरी-खोटी सुनाने पर अक्षय अब पंजाबी सिंगर जैजी बी के निशाने पर आ गए हैं। जैजी बी ( Jazzy B ) ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने खिलाड़ी कुमार को फेक बताया बताया है।

Waw Ji waw Bhaji huni tweet kar rahe ney ! 2 months kisan peaceful protest tey baithe see thuade kolo ik tweet ni hoia tey upro propoganda Das dey oh you ain’t Singh is king the real kings are sitting in protest! Fake king @akshaykumar https://t.co/3HhZ5EIhxG

पंजाबी सिंगर जैजी बी ने अक्षय कुमार पर निशाने साधते हुए कहा कि है कि 'वाह जी वाह, भाई अब ट्वीट कर रहे हो! किसान दो महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तब आपके पास से एक ट्वीट नहीं आया, और अब उसे प्रोपेगैंडा बता रहे हो. ओह, तुम सिंह इज किंग नहीं हो सकते क्योंकि असली किंग तो धरने पर बैठे हैं! नकली किंग अक्षय कुमार!' पंजाबी सिंगर ने अपने ट्वीट में अक्षय के प्रति अपनी नाराजगी इस अंदाज में जाहिर की। जिसे काफी लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह भी पढ़ें- पॉर्न स्टार और मूर्ख बताई जाने वाली पॉप सिंगर Rihanna असल में है लोगों के लिए मिसाल, कोरोना काल में किया करोड़ों का दान

Farmers constitute an extremely important part of our country. And the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let’s support an amicable resolution, rather than paying attention to anyone creating differences. 🙏🏻#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda https://t.co/LgAn6tIwWp