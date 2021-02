पॉर्न स्टार और मूर्ख बताई जाने वाली पॉप सिंगर Rihanna असल में है लोगों के लिए मिसाल, कोरोना काल में किया करोड़ों का दान

नई दिल्ली। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अपनी राय रख हॉलीवुड की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना लगातार चर्चाओं में बनी हुईं हैं। दरअसल, रिहाना ने किसान आंदोलन पर ट्वीट करते हुए कहा था कि हम इसके बारें में बात क्यों नहीं करते हैं? इस ट्वीट को देखने के बाद जो सेलेब्स काफी लंबे समय से चुप बैठे थे वह भी रिहाना को समझाते हुए नज़र आए। यहां तक विवादित क्वीन कंगना रनौत ने तो रिहाना को पॉर्न स्टार तक कह डाला। वहीं एक दूसरी तरफ रिहाना द्वारा किए गए ट्वीट को लोगों का पूरा समर्थन मिलते हुए भी देखा जा रहा है। अब जिस रिहाना को सेलेब्स मूर्ख और पॉर्न बता चुके हैं। वह कोरोनाकाल में लोगों की मसीहा और मिसाल बन अपना नाम पहले ही चमका चुकी हैं।

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S