राधिका आप्टे ने किया खुलासा, ऐसे करती है अपने किरदारों का चयन

बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका आप्टे (Bollywood actress Radhika Apte) ने प्रोजेक्ट चुनने की अपनी प्रक्रिया का खुलासा किया है। राधिका का कहना है कि उनके लिए प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखता। अभिनेत्री ने कहा, 'मैंने हमेशा प्रोजेक्ट को कैरेक्टर और स्टोरी लाइन (chosen the project based on the character and story line) के आधार पर चुना है कि कैसे मैं इसकी गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करती हूं। मैंने प्लेटफॉर्म के आधार पर कभी प्रोजेक्ट नहीं चुना है।' अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बात करते हुए राधिका ने कहा, मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है, मुझे थिएटर और सिनेमा (theater and cinema) दोनों पसंद हैं, दोनों के पास आकर्षण और सराहना के लिए खुद की चीजें हैं। राधिका आप्टे सोशल मीडिया (social media) पर खासा एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस अपने फैंस के लिए आए दिन तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रही है।

राधिका को अगली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 'ए कॉल टू स्पाई' में देखा जाएगा, जो जासूस नूर इनायत के जीवन पर आधारित है। वर्कफ्रंट की बात करें तो, राधिका को हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म 'रात अकेली है' में देखा गया था। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्म थी। बता दें कि राधिका अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस को लेकर भी फैंस के बीच छाई रहती हैं। बोल्डनेस के साथ साथ राधिका को उनके एक्टिंग के लिए भी बखूबी जाना जाता है। राधिका को वेब सीरीज की क्वीन कहा जाता है।

'हॉस्टेज 2' में निगेटिव भूमिका में आएंगे नजर डिनो मोरिया

अभिनेता डिनो मोरिया वेब सिरीज हॉस्टेज के दूसरे सीजन में निगेटिव किरदार में दिखाई देंगे। अपने कैरेक्टर के बारे में डिनो ने कहा, यह एक बहुत ही शक्तिशाली भूमिका है। इसमें निगेटिव, क्रेजी और हार्मफुल कैरेक्टर है, जो मैं इस स्वीट सी दिखने वाली फेस के नीचे महसूस करता हूं, जोकि मेरे पास होना चाहिए। वहां कुछ खतरा हो सकता है, वहां कुछ पागलपन भी हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं इसे कर सकता हूं। चलो देखते हैं कि क्या मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं। शो में शामिल होने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनकर बेहद रोमांचित हूं। पहला सीजन शानदार रहा है और अब सीजन 2 भी बेहतर होने वाला है।