राधिका आप्टे ने प्रेग्नेंसी को लेकर बताया बॉलीवुड और हॉलीवुड में फर्क, कहा- असहज होते हैं मेकर्स

इसके साथ ही राधिका ने एक हॉलीवुड फिल्ममेकर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उनका बहुत समर्थन किया था। राधिका ने बताया कि जब उन्होंने हॉलीवुड के निर्माता से कहा कि वो ज्यादा खा रही हैं और शूटिंग के आखिरी तक उनका लुक बदल सकता है, तो उन्होंने हंसकर कहा, "चिंता मत करो, अगर तुम इस प्रोजेक्ट के आखिरी तक पूरी तरह बदल भी जाओ, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम गर्भवती हो।" राधिका ने बताया फिल्ममेकर्स का ये सपोर्ट मुझे काफी पसंद आया।