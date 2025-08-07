राधिका आप्टे ने प्रेग्नेंसी को लेकर बताया बॉलीवुड और हॉलीवुड में फर्क, कहा- असहज होते हैं मेकर्स

Radhika Apte: राधिका आप्टे ने हाल ही में प्रेग्नेंसी के दौरान बॉलीवुड और हॉलीवुड में होने वाले व्यवहार के बीच का अंतर बताया। उन्होंने खुलासा किया कि जहां हॉलीवुड में मेकर्स प्रेग्नेंसी को लेकर सपोर्टिव होते हैं, वहीं बॉलीवुड में कई बार मेकर्स असहज महसूस करते हैं और एक्ट्रेसेज को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
राधिका ने कहा कि बॉलीवुड में आज भी प्रेग्नेंट एक्ट्रेसेज को लेकर दकियानूसी सोच मौजूद है। उन्होंने अपने प्रेग्नेंसी के उस दौर को याद करते हुए कहा, "मैं उस समय जिन भारतीय प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही थी, उन्हें मेरी प्रेग्नेंसी की खबर अच्छी नहीं लगी।" राधिका ने बताया कि प्रोड्यूसर का बर्ताव उनके प्रति सख्त हो गया था और उन्होंने उनसे तंग कपड़े पहनने की जिद की, जबकि वह उस समय खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थीं।
एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी गर्भावस्था के पहले तिमाही में थीं और उन्हें बार-बार भूख लगती थी, जिसकी वजह से वह चावल या पास्ता जैसी चीजें ज्यादा खा रही थीं। शरीर में आम बदलाव आ रहे थे, लेकिन उस समय प्रोड्यूसर ने समझदारी दिखाने के बजाय उनसे बेरूखी से बर्ताव किया और उनके असहज होने के बावजूद प्रोड्यूसर ने सेट पर डॉक्टर से मिलने की अनुमति तक नहीं दी।
इसके साथ ही राधिका ने एक हॉलीवुड फिल्ममेकर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उनका बहुत समर्थन किया था। राधिका ने बताया कि जब उन्होंने हॉलीवुड के निर्माता से कहा कि वो ज्यादा खा रही हैं और शूटिंग के आखिरी तक उनका लुक बदल सकता है, तो उन्होंने हंसकर कहा, "चिंता मत करो, अगर तुम इस प्रोजेक्ट के आखिरी तक पूरी तरह बदल भी जाओ, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम गर्भवती हो।" राधिका ने बताया फिल्ममेकर्स का ये सपोर्ट मुझे काफी पसंद आया।
बता दें कि राधिका ने बताया प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं, और हमेशा उनका सम्मान भी करती हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन उस समय थोड़ी सी सहानुभूति बहुत काम आती है। मैं किसी से विशेष व्यवहार की उम्मीद नहीं कर रही थी, बस थोड़ी-सी इंसानियत और समझदारी ही चाहती थी।"