10 साल पहले ऐसी दिखती थीं तृप्ति डिमरी, तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा किया हाई

तृप्ति डिमरी की 10 साल पुरानी फोटो (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Tripti Dimri Throwback Photos: तृप्ति डिमरी की पुरानी यादों से भरी 2016 की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस उनकी इन थ्रोबैक फोटोज को देखकर हैरान भी हैं और तारीफों की भी कर रहे हैं।
एक्ट्रेस ने रविवार को ये तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि यह वो दौर था जब मॉडलिंग उनके लिए बिल्कुल नई थी और सपने बेहद बड़े। तृप्ति की सादगी, चमक और शुरुआती स्ट्रगल की झलक दिखाती ये फोटोज इंटरनेट का तापमान बढ़ा रही हैं और बता रही हैं कि आज की स्टार बनी यह एक्ट्रेस कितनी दूर का सफर तय कर चुकी है।
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए, तृप्ति ने इसे कैप्शन दिया, “2016: जब मॉडलिंग नई थी…सपने बड़े थे…और खुशी सिंपल थी…” दिल और स्टार इमोटिकॉन्स के साथ। पहली तस्वीर में यंग तृप्ति घर पर स्ट्राइप्ड क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में पोज दे रही हैं। एक और तस्वीर में एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो कोलाज है जिसमें एक्ट्रेस कैमरे के लिए पोज देती और मजेदार एक्सप्रेशन बनाती दिख रही हैं। एक और तस्वीर में तृप्ति अपने दोस्तों के साथ सेल्फी में मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। एक और फोटो में, तृप्ति डिमरी लेटी हुई दिख रही हैं और उनके बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं, और वे क्लोज-अप सेल्फी ले रही हैं।
‘एनिमल’ फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, जो अब 2026 तक बॉलीवुड की एक जानी-पहचानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, ने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में खास जगह हासिल की है। उन्होंने ‘लैला मजनू’, ‘बुलबुल’ और ‘काला’ जैसी फिल्मों में काम किया है, जिन्हें क्रिटिक्स ने काफी सराहा। वह कार्तिक आर्यन के साथ ‘भूल भुलैया’ में भी नजर आई थीं।
तृप्ति के करियर का बड़ा बदलाव 2020 में आया, जब अनुष्का शर्मा की फिल्म बुलबुल रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय की खूब तारीफ हुई। इसके बाद 2022 में आई काला ने उन्हें कंटेंट-ड्रिवन फिल्मों की मजबूत एक्ट्रेस के रूप में और भी स्थापित कर दिया।
कम लोग जानते हैं कि तृप्ति एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। उन्होंने रियलिटी शो ‘सा रे गा मा पा’ में अपनी खूबसूरत आवाज से सबको प्रभावित किया था। शो में उन्होंने ‘विक्की विद्या का वो वाला वीडियो’ का गाना ‘तुम जो मिले हो’ गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग