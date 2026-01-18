18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

10 साल पहले ऐसी दिखती थीं तृप्ति डिमरी, तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा किया हाई

तृप्ति डिमरी ने साल 2016 की तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। फैंस फोटो को देखकर ढेरों कमेंट कर रहे हैं। आप भी देखें एक्ट्रेस की थ्रोबैक तस्वीरें।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 18, 2026

Tripti Dimri Throwback Photos

तृप्ति डिमरी की 10 साल पुरानी फोटो (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Tripti Dimri Throwback Photos: तृप्ति डिमरी की पुरानी यादों से भरी 2016 की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस उनकी इन थ्रोबैक फोटोज को देखकर हैरान भी हैं और तारीफों की भी कर रहे हैं।
एक्ट्रेस ने रविवार को ये तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि यह वो दौर था जब मॉडलिंग उनके लिए बिल्कुल नई थी और सपने बेहद बड़े। तृप्ति की सादगी, चमक और शुरुआती स्ट्रगल की झलक दिखाती ये फोटोज इंटरनेट का तापमान बढ़ा रही हैं और बता रही हैं कि आज की स्टार बनी यह एक्ट्रेस कितनी दूर का सफर तय कर चुकी है।

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें की शेयर

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए, तृप्ति ने इसे कैप्शन दिया, “2016: जब मॉडलिंग नई थी…सपने बड़े थे…और खुशी सिंपल थी…” दिल और स्टार इमोटिकॉन्स के साथ। पहली तस्वीर में यंग तृप्ति घर पर स्ट्राइप्ड क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में पोज दे रही हैं। एक और तस्वीर में एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो कोलाज है जिसमें एक्ट्रेस कैमरे के लिए पोज देती और मजेदार एक्सप्रेशन बनाती दिख रही हैं। एक और तस्वीर में तृप्ति अपने दोस्तों के साथ सेल्फी में मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। एक और फोटो में, तृप्ति डिमरी लेटी हुई दिख रही हैं और उनके बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं, और वे क्लोज-अप सेल्फी ले रही हैं।

एक्ट्रेस का अब तक का सफर

‘एनिमल’ फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, जो अब 2026 तक बॉलीवुड की एक जानी-पहचानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, ने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में खास जगह हासिल की है। उन्होंने ‘लैला मजनू’, ‘बुलबुल’ और ‘काला’ जैसी फिल्मों में काम किया है, जिन्हें क्रिटिक्स ने काफी सराहा। वह कार्तिक आर्यन के साथ ‘भूल भुलैया’ में भी नजर आई थीं।

तृप्ति के करियर का बड़ा बदलाव 2020 में आया, जब अनुष्का शर्मा की फिल्म बुलबुल रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय की खूब तारीफ हुई। इसके बाद 2022 में आई काला ने उन्हें कंटेंट-ड्रिवन फिल्मों की मजबूत एक्ट्रेस के रूप में और भी स्थापित कर दिया।

कम लोग जानते हैं कि तृप्ति एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। उन्होंने रियलिटी शो ‘सा रे गा मा पा’ में अपनी खूबसूरत आवाज से सबको प्रभावित किया था। शो में उन्होंने ‘विक्की विद्या का वो वाला वीडियो’ का गाना ‘तुम जो मिले हो’ गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया।

ये भी पढ़ें

अमिताभ बच्चन के घर पर लगा है ‘गोल्डन टॉयलेट’, सामने आई तस्वीर
बॉलीवुड
Amitabh Bachchan Golden Toilet (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Jan 2026 08:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 10 साल पहले ऐसी दिखती थीं तृप्ति डिमरी, तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा किया हाई

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जरा रुकिए… ‘बॉर्डर 2’ देखने का बना लिए प्लान? तो जान लीजिए ‘बॉर्डर’ फिल्म की ये सच्चाई?

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन के घर पर लगा है ‘गोल्डन टॉयलेट’, सामने आई तस्वीर

Amitabh Bachchan Golden Toilet (1)
बॉलीवुड

मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन… कंगना रनौत के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Kangana Ranaut Photos
बॉलीवुड

‘पुष्पा’ स्टार अल्लू अर्जुन को देख… फूट-फूटकर रोने लगी जापानी फैन, वीडियो वायरल

Allu Arjun Fan Emotional Video
बॉलीवुड

50 दिन बिना नहाए…4 हीरो को पछाड़ने वाला विलेन से डरे लोग, सेट पर मंडराने लगे थे चील और कौए

Mukesh Tiwari Role Jageera
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.