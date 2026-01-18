10 साल पहले ऐसी दिखती थीं तृप्ति डिमरी, तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा किया हाई

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए, तृप्ति ने इसे कैप्शन दिया, “2016: जब मॉडलिंग नई थी…सपने बड़े थे…और खुशी सिंपल थी…” दिल और स्टार इमोटिकॉन्स के साथ। पहली तस्वीर में यंग तृप्ति घर पर स्ट्राइप्ड क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में पोज दे रही हैं। एक और तस्वीर में एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो कोलाज है जिसमें एक्ट्रेस कैमरे के लिए पोज देती और मजेदार एक्सप्रेशन बनाती दिख रही हैं। एक और तस्वीर में तृप्ति अपने दोस्तों के साथ सेल्फी में मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। एक और फोटो में, तृप्ति डिमरी लेटी हुई दिख रही हैं और उनके बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं, और वे क्लोज-अप सेल्फी ले रही हैं।