‘पुष्पा’ स्टार अल्लू अर्जुन को देख… फूट-फूटकर रोने लगी जापानी फैन, वीडियो वायरल

अल्लू अर्जुन अपने परिवार के साथ जापान ट्रिप का खूब आनंद ले रहे हैं। उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी इंस्टाग्राम पर वहां से तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं। पूरा परिवार मकर संक्रांति से पहले हैदराबाद से निकला था और एक हफ्ते से ज्यादा समय से जापान में है। हाल ही में अल्लू अर्जुन ने टोक्यो के मशहूर सेंसो-जी मंदिर से एक खूबसूरत फैमिली फोटो भी शेयर की, जिसमें सभी सर्दियों के कपड़ों में नजर आए।