ट्विंकल की शादी से पहले अक्षय कुमार के बारे में ये बात जानते थे राजेश खन्ना, एक्ट्रेस ने जैकी श्रॉफ के सामने किया बड़ा खुलासा

ट्विंकल ने हाल ही में जैकी श्रॉफ के साथ चर्चा में यह खुलासा किया। ट्विंकल ने बताया कि उस समय वे यह जानती भी नहीं थीं कि अक्षय कुमार कौन हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेखक बनी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) इस समय खबरों में छाई हुई हैं। हाल ही में ट्विंकल खन्ना अपने ट्वीक इंडिया (Tweak India) शो में बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) के साथ नजर आईं थी। आपको बता दें ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की बेटी हैं। और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की पत्नी हैं। जनवरी 2001 में अक्षय कुमार से शादी करने वाली ट्विंकल खन्ना ने इस बारे में एक खुलासा किया है।

ट्विंकल ने कहा कि उनके पिता राजेश खन्ना के ज्योतिषी ने अक्षय को जानने से बहुत पहले ही एक्टर से उनकी शादी की भविष्यवाणी कर दी थी। ट्विंकल ने हाल ही में जैकी श्रॉफ के साथ चर्चा में यह खुलासा किया। ट्विंकल ने बताया कि उस समय वे यह जानती भी नहीं थीं कि अक्षय कुमार कौन हैं।

View this post on Instagram

एक्ट्रेस ने कहा, “मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करती, लेकिन मेरे पिताजी मुझे बातें बताते थे… वह ज्योतिषी नहीं थे, उनके पास एक ज्योतिषी था और मेरे पति से मिलने से पहले, उस ज्योतिषी ने उन्हें बताया और उन्होंने मुझे बताया, ‘तुम अक्षय कुमार से शादी करोगी।’ मैंने कहा, ‘कौन?’ पूरा नाम। ‘तुम अक्षय कुमार से शादी करोगी।’ मैं उन्हें तब जानती भी नहीं थी।” और वास्तव में अक्षय और ट्विंकल की शादी 17 जनवरी 2001 को हुई थी।

यह भी पढ़ें- जब दर्द में कराहते हुए राजेश खन्ना शूटिंग करने पहुंचें, टूटे पैर की भी नहीं की थी परवाह एक्ट्रेस ने आगे बताया कि “कई साल बाद पापा उस ज्योतिषी के साथ कॉफी के लिए घर आए। वास्तव में मैं लोगों से ये बातें नहीं पूछती लेकिन मैंने उनसे कहा, 'मेरा व्यवसाय कैसा होगा?' और उन्होंने कहा, 'तुम एक लेखक बन जाओगी'। मैंने 20 साल तक कुछ नहीं लिखा था। मैंने कहा, 'मुझे मेरे सजावट के धंधे के बारे में बताओ, तुम मुझे क्यों पका रहे हो, लेखक बनूंगी, क्या बकवास है'। और अब में एक लेखक हूं। आपको बता दें ट्विंकल ने अब तक तीन किताबें लिखी हैं: ‘मिसेज फनीबोन्स’ (Mrs Funnybones), ‘द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद’ (The Legend of Lakshmi Prasad) और ‘पजामा आर फॉरगिविंग’ (Pyjamas are Forgiving)। ट्विंकल अक्सर अपने विचार इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती रहती हैं।