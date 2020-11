शाहरुख खान को प्रेरणा मानते हैं Rajkumar Rao, एक्टर से अच्छे इसांन बनने तक की ली है सीख

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) करोड़ो दिलों पर राज करते हैं। हाल ही में 2 नवंबर को उनका जन्मदिन फैंस ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया था। वर्चुअल पार्टी रखकर फैंस ने शाहरुख के लिए स्पेशल बर्थडे बनाया था। वहीं शाहरुख के मना करने के बावजूद इस बार फैंस उनके घर मन्नत (Mannat) के बाहर शाम से ही खड़े रहे। ऐसे ही उनके एक फैन बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर राजकुमार राव (Rajkumar Rao) भी हैं। वो कई बार शाहरुख के लिए अपना प्यार दिखा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि शाहरुख उनके लिए क्या हैं?

पापा सैफ अली खान से Taimur Ali Khan ने सीखे खेती के गुण फिर करने लगे पानी में मस्ती

Happy birthday @iamsrk sir. From dancing on ur songs in all my school functions to standing outside ur house for hours & to sharing stage wid u & having such wonderful conversations wid u. It’s always such an honour. I love u a lot & will alwys pray for ur good health & happiness pic.twitter.com/U1V4BTNnXh