राजकुमार राव ने अनोखे अंदाज में की मदद, जमकर हो रही है तारीफ

देशभर में कोरोना वायरस ने अपना आतंक मचा रखा है। इस मुश्किल की घंड़ी में कई लोग मदद के लिए आगे आए है। आम जनता के साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी आर्थिक सहयोग दिया है। इस लिस्ट में अभिनेता Rajkummar Rao का नाम भी शामिल हो गया है। राजकुमार ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ प्रशासन के साथ खड़े होकर इसका सामना करने का है। मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कर दिया है। मैंने पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड और जोमैटो फीडिंग को अपनी ओर से मदद की है ताकि जरूरतमंद परिवारों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें। आप भी जिस तरह बन पड़े मदद करें। हमारे देश को हमारी जरूरत है। जय हिंद। अभिनेता ने अपने ट्वीट में यह नहीं बताया कि उन्होंने कितने रुपए की मदद की है। उनकी ये बात लोगों को बहुत पसंद आई। यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

It’s time to stand together & to help our administration in this fight against Coronavirus. I’ve done my bit..Donated to #PMReliefFund #CMReliefFund and to #ZomatoFeedingIndia to help feed families in need. Please support in whatever way you can. Our Nation Needs Us. Jai Hind🇮🇳❤️