‘मैं पत्रलेखा का पति’ अब ऐसे लोगों से मिलते हैं Rajkumar Rao; जानें क्यों?

वो सभी से कहते हैं कि ‘मैं पत्रलेखा का पति’. दरअसल, राजकुमार राव की नई फिल्म 'हिट: द फर्स्ट केस' जल्द रिलीज होने वाली है. फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) भी नजर आ रही हैं. इसी फिल्म के प्रमोशन में दोनों लगे हुए हैं.



इस दौरान राजकुमार अपनी निजी जिंदगी के जुड़े कई राज खोले, जिनको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया. अपने एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमार राव ने अपनी और पत्नी के बारे में बात करते हुए बताया कि 'शादी के बाद जिंदगी और बेहतर हुई है. पत्रलेखा के साथ उनकी जिंदगी में काफी सुधार हुआ है'.

राजकुमार राव ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए बताया कि 'बस एक चीज बदली है और वो है उनके इंट्रो का तरीका'. राजकुमार बताते हैं कि 'अब वो खुद का इंट्रो देते हुए अपना नाम नहीं बताते, बल्कि वो खुद को अपनी पत्नी पत्रलेखा के पति के नाम से इंट्रो देते हैं'.राजकुमार बताते हैं कि 'वो कहते हैं This is Patralekhaa, I am her husband, RajKummar Rao'. साथ ही उन्होंने बताया कि 'शादी के बाद बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला टर्म ही बदला. अब हम दोनों पति-पत्नी हैं. ऐसा नहीं है कि बस वो मेरी वाइफ है, बल्कि मैं उसका हसबैंड भी हूं'.