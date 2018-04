बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव पर आज चेक बाउंस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट से बेल भी मिल गई है। राजपाल यादव को साढ़े तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिली है।

गौरतलब है कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस के सात मामलों में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक, कुल सात चेक बाउंस हुए । ऐसे में प्रति चेक 1.6 करोड़ रुपये का हर्जाना भी देने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है।इसका मतलब अभिनेता को कुल 11.2 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा।

बता दें कि कोर्ट ने 13 अप्रेल को 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राजपाल यादव को दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि जिन धाराओं में राजपाल यादव उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान था।

फिल्म बनाने के लिए पैसे लिए थे उधार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। ये पैसे उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए लिये थे। फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन राजपाल यादव ने उधारी की रकम वापस नहीं की। कई बार पैसे मांगने के बाद भी जब राजपाल ने पैसे वापस नहीं किए। इसके बाद राजपाल को कई समन भी भेजे गए। इसके बावजूद वह कोर्ट नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं उनके वकील ने कोर्ट में गलत हलफनामा भी दिया। इस पूरे मामले पर अदालत काफी नाराज थी।

