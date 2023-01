पठान में सलमान खान और शाहरुख खान के सीन को लेकर राकेश रोशन ने दिया बयान, कहा - सोचने का वक्त...

शाहरुख खान ने जहां अपनी फिल्म पठान के जरिए धमाकेदार कमबैक किया है, तो वहीं इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। लंबे वक्त बाद बॉलीवुड के दोनों खान ने स्क्रीन शेयर किया है। इस सीन को लेकर डायरेक्टर राकेश रोशन ने बयान दिया है।

Rakesh Roshan Speaks About Salman Khan Cameo In Shahrukh Khan's 'Pathaan' And Iconic Dialogue Of 'Karan Arjun'