कोरोना को लेकर इस प्रोड्यूसर ने किया गंदा मजाक, लोगों ने लगाई क्लास तो मांगी माफी

पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के जूझ रही है। खतरनाक वायरस के चलते देश में 21 दिनों लॉकडाउन चल रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों से इस वायरस बचने के उपाय बता रहे हैं। इसी बीच फिल्म प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ट्वीट कर लोगों से मजाक कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरे डॉक्टर ने अभी मुझे बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं।

इसके कुछ देर बाद ही प्रोड्यूसर ने दूसरा ट्वीट कर लिखा, 'निराश करने के लिए मापी चाहता हूं, लेकिन अब वह मुझे कह रहे हैं कि यह अप्रैल फूल मजाक है। यह उनकी गलती है मेरी नहीं।' उनके इस ट्वीट से लोग उनपर भड़क गए। राम गोपाल के पोस्ट पर कमेंट कर लोगों ने कहा कि उन्हें इस गंभीर मुद्दे पर ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। यूजर्स को उनका यह मजाक पसंद नहीं आया जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी।

My doctor just told me that I tested positive with Corona

Sorry to disappoint, but now he tells me it’s a April Fool joke 😳 it’s his fault and not mine