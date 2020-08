Ramu Teaser: राम गोपाल वर्मा की बायोपिक 'रामू', फर्स्ट लुक जारी

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) ने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। फिल्मों के साथ-साथ वे अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्मकार रामगोपाल वर्मा की बायोपिक ‘रामू’ (Ramu) का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्मकार के जीवन पर बन रही फिल्म को रामगोपाल वर्मा ने खुद लिखा है। इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। फर्स्ट लुक में सिर्फ रामू का नाम ही नजर आया है। हालांकि, इस पोस्टर के जरिए काफी कुछ कहने की कोशिश की गई है। नाम में कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नाम के पीछे रामगोपल वर्मा का चेहरा है। वो काफी गहरे चिंतन में नजर आ रहे हैं। खास बात है कि यह बायोपिक का फर्स्ट पार्ट है। यानी अभी दूसरा पार्ट आना बाकी है। पोस्टर शेयर करते हुए रामगोपाल वर्मा ने लिखा, 'ये रहा मेरी बोयोपिक 'रामू' की फर्स्ट लुक मोशन पिक्चर।' इस फिल्म को दोरसी तेजा निर्देशित कर रहे हैं।

3 भाग में बनेगी बायोपिक

आपको बता दें कि इससे पहले रामू ने अपने यूट्यूब चैनल RGV के माध्यम से बताया कि उनकी बायोपिक 3 भाग में बनेगी। पहले भाग में उनकी कॉलेज लाइफ, पहला प्यार और विजयवाडा गैंग फाईट की कहानी होगी। फिल्म के दूसरे भाग में राम गोपाल वर्मा में मुंबई में उनकी लाइफ में लड़कियों, गैंगस्टर और अमिताभ बच्चन के बारे में बात होगी। फिल्म के तीसरे भाग का नाम RGV- द इंटेलिजेंट इडियट होगा, जिसमें रामू के फेल्योर, सेक्स और सोसायटी पर बात होगी।

First look poster of biopic part 1 in 30 minutes at 5 P M #RgvBiopic pic.twitter.com/nEkhTsCWnu