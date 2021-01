’राम लखन’ मूवी को हुए 32 साल, सुभाष घई सभी कलाकारों को दी बधाई, माधुरी ने शेयर की थ्रोबैक फोटो

मुंबई। सुभाष घई ( Subhas Ghai ) के निर्देशन में बनी फिल्म ’राम लखन’ ( Ram Lakhan ) ने बुधवार को रिलीज के 32 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर फिल्म के कलाकारों और निर्देशक ने इसे याद किया। फिल्म में माधुरी दीक्षित ( Madhuri Dixit Nene ), जैकी श्राॅफ ( Jackie Shroff ), अनिल कपूर ( Anil Kapoor ) और डिंपल कपाड़िया ( Dimple Kapadia ) की प्रमुख भूमिकाएं थीं। इनके अलावा कई दिग्गज कलाकार इस फिल्म में नजर आए। ’राम लखन’ फिल्म सिनेमाघरों में काफी हिट हुई थी। 1989 में आई इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर ने भाइयों की भूमिका निभाकर वाहवाही लूटी थी।

यह भी पढ़ें : Viral Video: रोहित शेट्टी का असली स्टंट, हाथों में उठा ली कार, बोले-देसी घी और घर के खाने का कमाल

'पूरी टीम की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद'

फिल्म की टीम की दो तस्वीरों का एक कोलाज साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, राम लखन के 32 साल पूरे होने का जश्न मना रही हूं। फिल्म पर काम करते समय हमने जो अद्भुत यादें बनाईं, उसके लिए पूरे टीम का धन्यवाद। पूरी टीम की कड़ी मेहनत को देखने, आनंद लेने और प्यार करने के लिए धन्यवाद।

यह भी पढ़ें : जब सुभाष घई ने सरोज खान से कहा-’राम लखन’ के गाने को मुजरा बना दिया आपने, पढ़ें रोचक किस्सा

ब्लैक एंड व्हाइट फोटो

फिल्म की टीम की दो तस्वीरों का एक कोलाज साझा करते हुए माधुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा,’राम लखन के 32 साल पूरे होने का जश्न मना रही हूं। फिल्म पर काम करते समय हमने जो अद्भुत यादें बनाईं, उसके लिए पूरे टीम का धन्यवाद। पूरी टीम की कड़ी मेहनत को देखने, आनंद लेने और प्यार करने के लिए धन्यवाद।’ कोलाज में पहली तस्वीर में माधुरी, अनिल, जैकी, घई, अनुपम खेर, सतीश कौशिक और गुलशन ग्रोवर हैं। दूसरी छवि फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में अभिनेता डिंपल कपाड़िया, राखी, अमरीश पुरी, सईद जाफरी और परेश रावल दिखाई दे रहे हैं, जो फिल्म के कलाकारों में शामिल थे।

📸 Celebrating #32YearsOfRamLakhan & the wonderful memories we made while working on the film. Thank you for watching, enjoying & loving the hard work of the entire team.🙏❤️ pic.twitter.com/MLHLDHtB0h