90 दशक की रामसे ब्रदर्स की वो हॉरर फिल्में, जिन्होंने बचपन में ख़ूब डराया

अगर आप 80 या 90 के दौर के हैं तो आप सभी ने कई हॉरर फिल्में देखी होंगी. उस दौर में हॉरर फिल्मों को कुछ इस तरह से बनाया जाता था कि लोग डर से कांपने लगते थे. इन सभी फिल्मों को रामसे ब्रदर्स (Ramsay Brothers) द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने बचपन में खूब डराया है.

एक दौर था जब भूत वाली फ़िल्म का नाम सुनते ही दिमाग में कुछ फिल्मों की याद आ जाया करती थी. वो दौर आज भी बरकरा है, लेकिन बस हॉरर फिल्मों की रूप-रेखा बदल गई. फिर भी आज जब भी दोस्तों के बीच बैठकर हॉरर फिल्मों की बातें होती हैं तो वहीं 80-90 दशक वाला दौर जहन में ताजा होने लगता है और उन फिल्मों के कुछ सीन सामने आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद बचपन में मां के पास जाकर सोना पड़ता था. आज के समय में भूतों को दिखाने का ढ़ंग बदल गया. हॉरर फिल्मों का क्रेज आज भी बरकरार है, लेकिन वो पुरानी यादें कभी भूलाई नहीं जा सकती.

आज हम आपको उसी दौर की कुछ हॉरर फिल्मों के बारे में फिर से याद दिलाने जा रहे हैं, जिनके भूतों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी, जिन्होंने बचपन में खूब डराया. इन सभी फिल्मों रामसे ब्रदर्स ने बनाया था. इनकी फिल्मों ने गलियों से गुजरते और छुपन छुपाई खेल खेलते हुए खूब डराया, लेकिन फिर भी इनकी हॉरर फ़िल्में देखना नहीं छोड़ते थे. जैसे ही पता चलता था कि आज टीवी पर रामसे ब्रदर्स की कोई हॉरर फिल्म आने वाली है तो सारे खेल होमवर्क छोड़ उसको देखने बैठ जाया करते थे और चदर में मुह डाल-डाल कर हर सीन को देखा जरूर करते थे. आज भी ये फिल्म यूट्यूब या OTT पर देखने को मिल जाएंगी.

साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'धुंद: द फ़ॉग' एक अमेरिकन फ़िल्म 'I Know What You Did Last Summer' की रीमेक थी. इसका निर्देशन श्याम रामसे ने किया था. इस फ़िल्म में अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay), अदिति गोवित्रिकर (Amar Upadhyay), अपूर्व अग्निहोत्री (Apoorva Agnihotri) और इरफान खान (Irrfan Khan) मुख्य भूमिका में नजर आए थे.