समय और पैसे बर्बाद…’धुरंधर 2′ देख अभिनेत्री ने साधा रणवीर पर निशाना, पूर्व सासंद राम्या ने फिल्म पर बोला हमला

Actor Politician Ramya Brutal Review Of Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की एक्शन फिल्म धुरंधर: द रिवेंज इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन कर रही है और फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी चेहरों से इसे सराहना भी मिली है। लेकिन इसी बीच कन्नड़ अभिनेत्री और पूर्व सांसद राम्या ने फिल्म को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। उनकी तीखी प्रतिक्रिया तेजी से वायरल हो रही है और दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर राय बंटी हुई दिखाई दे रही है।