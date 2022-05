शादी के बाद रणबीर-आलिया ने ऐसे मनाई फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, देखें तस्वीरे

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर वन मंथ वेडिंग एनिवर्सरी पूरी होने के बाद पहली बार एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए हैं। दोनो अपनी शादी के बाद से ही किंसी ना किसी कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनो की तस्वीरें अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब एक बार फिर से दोनो की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

Updated: May 16, 2022 11:35:00 am

आल‍िया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को एक महीने हो चुका हैं। दोनो की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। दोनो की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे। अब आल‍िया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को एक महीने हो चुका हैं। बता दे कि कपल को पूरे एक महीने बाद एक साथ देखा गया हैं। बता दे कि कपल ने 14 अप्रैल को फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में शादी रचाई थी।

Ranbir Alia celebrated first month anniversary like this, see pictures