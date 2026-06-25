रणबीर कपूर-कटरीना कैफ के रिश्ते पर सालों बाद हुआ खुलासा, 6 साल के रिलेशनशिप में कई बार आई थी दरार

बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का रिश्ता बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता था, अंदर से उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। दोनों के बीच कई बार मतभेद हुए और रिश्ते में दूरियां भी आईं। हालांकि हर बार उन्होंने अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की। यही वजह थी कि उनका साथ कई वर्षों तक बना रहा। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विक्की ललवानी ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। धूम 3 करने से पहले भी रणबीर और कटरीना में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी।