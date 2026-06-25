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रणबीर कपूर-कटरीना कैफ के रिश्ते पर सालों बाद हुआ खुलासा, 6 साल के रिलेशनशिप में कई बार आई थी दरार

Ranbir Kapoor-Katrina Kaif Relationship: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और अभिनेत्री कटरीना कैफ की लवस्टोरी को लेकर हाल ही में एक दावा किया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 25, 2026

Ranbir Kapoor-Katrina Kaif Relationship

Ranbir Kapoor-Katrina Kaif Relationship (सोर्स- IMDb)

Ranbir Kapoor-Katrina Kaif Relationship: बॉलीवुड की प्रेम कहानियों का इतिहास जितना चमकदार रहा है, उतना ही उतार-चढ़ाव भरा भी। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे रिश्ते रहे हैं जो लंबे समय तक सुर्खियों में बने रहे, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सके। इन्हीं चर्चित रिश्तों में एक नाम रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का भी है।

दोनों की जोड़ी को कभी बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा कपल माना जाता था, लेकिन साल 2016 में उनके अलग होने की खबर ने फैंस को बड़ा झटका दिया था। अब इस रिश्ते को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है, जिसने एक बार फिर पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी हैं।

रणबीर-कटरीना के रिश्ते में कई बार आईं दूरियां

बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का रिश्ता बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता था, अंदर से उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। दोनों के बीच कई बार मतभेद हुए और रिश्ते में दूरियां भी आईं। हालांकि हर बार उन्होंने अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की। यही वजह थी कि उनका साथ कई वर्षों तक बना रहा। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विक्की ललवानी ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। धूम 3 करने से पहले भी रणबीर और कटरीना में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी।

कटरीना थीं रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर

विक्की के मुताबिक, कटरीना कैफ इस रिश्ते को लेकर काफी भावुक और गंभीर थीं। कहा जाता है कि जब दोनों के बीच एक बार दूरी बढ़ी थी, तब भी कटरीना रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थीं। उनके करीबियों का मानना था कि अभिनेत्री रणबीर के साथ अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त थीं और चाहती थीं कि दोनों के बीच पैदा हुई गलतफहमियां दूर हो जाएं।

बताया जाता है कि उस दौर में कटरीना अपने करियर की बड़ी फिल्मों में व्यस्त थीं, लेकिन निजी जिंदगी में चल रही उथल-पुथल उन्हें प्रभावित कर रही थी। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की और सकारात्मक सोच बनाए रखी।

बॉलीवुड का सबसे चर्चित रिश्ता

रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की प्रेम कहानी कई सालों तक मनोरंजन जगत की सबसे चर्चित खबरों में शामिल रही। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था और फैंस को उम्मीद थी कि यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं और आखिरकार दोनों ने अलग-अलग रास्ते चुन लिए।

ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा। यही कारण है कि आज भी जब उनके रिश्ते को लेकर कोई नई जानकारी सामने आती है तो वह चर्चा का विषय बन जाती है।

अब अपनी-अपनी जिंदगी में खुश हैं दोनों सितारे

रिश्ते के खत्म होने के बाद रणबीर कपूर और कटरीना कैफ दोनों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। रणबीर कपूर ने अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ शादी कर अपना घर बसाया, जबकि कटरीना कैफ ने अभिनेता विकी कौशल को अपना जीवनसाथी चुना।

आज दोनों अपने-अपने वैवाहिक जीवन में खुश हैं और करियर में भी लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। हालांकि उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की उन यादगार कहानियों में शामिल है, जिसे फैंस आज भी दिलचस्पी के साथ याद करते हैं।

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Published on:

25 Jun 2026 01:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणबीर कपूर-कटरीना कैफ के रिश्ते पर सालों बाद हुआ खुलासा, 6 साल के रिलेशनशिप में कई बार आई थी दरार

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