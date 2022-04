रणबीर कपूर ने अपनी दुल्हनिया आलिया भट्ट के लिए मंगवाया है विदेश से ये खास तोहफा

आलिया भट्ट और रनबीर कपूर की शादी से जुड़ी नए अपडेट लगातार सुर्ख़ीयों में बने हुए हैं। अब ख़बर आ रही है कि शादी वाले दिन रणवीर कपूर आलिया भट्ट को देने वाले हैं ये खास तोहफ़ा…

Updated: April 13, 2022 10:23:03 am

रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन अब भी शादी को लेकर कन्फ्यूजन बनाम हुआ हैं। दोनों की ओर से अब तक शादी को लेकर कोई भी ख़ुलासा नहीं किया गया हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आज से कपल के प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत होने वाली हैं।

Ranbir Kapoor's wedding gift for wife to be Alia Bhatt