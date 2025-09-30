Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

रणबीर कपूर का माता-पिता के झगड़ों पर खुलासा, कहा- सीढ़ियों पर बैठकर रोता था…

Rishi Kapoor Neetu Kapoor Fights: रणबीर कपूर ने अपने बचपन के अनुभवों के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उनके माता-पिता ऋषि कपूर और नीतू कपूर के झगड़ों ने उन्हें प्रभावित किया। इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 30, 2025

रणबीर कपूर का माता-पिता के झगड़ों पर खुलासा, कहा- सीढ़ियों पर बैठकर रोता था...

रणबीर कपूर (सोर्स: X)

Rishi Kapoor Neetu Kapoor Fights: बॉलीवुड के फेमस सितारों में से एक, रणबीर कपूर की जिंदगी हमेशा से ऐसे चकाचौंध भरी नहीं रही है। हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपने बचपन के मुश्किल दिनों का जिक्र किया है, जहां उन्हें अपने माता-पिता, ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बीच होने वाले झगड़ों का सामना करना पड़ता था।

रणबीर कपूर का माता-पिता के झगड़ों पर खुलासा

बता दें कि रणबीर ने फिल्म 'रॉकस्टार' के प्रमोशन के दौरान 'द बिग इंडियन पिक्चर' के साथ एक बातचीत में बताया कि कैसे उनके घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। उन्होंने कहा कि देर रात तक उनके माता-पिता लड़ते थे, गालियां देते थे और घर में सामान तक टूटते थे। 'मैं अपने पैरेंट्स के साथ रहता था और उन्हें मुश्किल दौर से गुजरते हुए देखकर बड़ा हुआ। मैं भी उसका एक हिस्सा था,'।

साथ ही रणबीर ने बताया कि वो अक्सर रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए बस यही दुआ करते थे कि लड़ाई रुक जाए। बता दें कि रणबीर ने माना कि उनके माता-पिता के बीच होने वाले इन झगड़ों ने उनके रिश्तों के प्रति नजरिया बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा, "मुझे समझ में आया कि शादी या रिलेशनशिप सिर्फ फूलों की सेज नहीं है, बल्कि इसमें बुरे पहलू भी होते हैं।" ये बातें उन्होंने उस फिल्म के बारे में बताते हुए कहीं, जिसमें उनके किरदार का पारिवारिक माहौल बिखरा हुआ था।

पारिवारिक जीवन के बारे में

हालांकि रणबीर ने सार्वजनिक तौर पर अपने पारिवारिक जीवन के बारे में ज्यादा बातें नहीं की हैं, लेकिन इस इंटरव्यू से पता चलता है कि वे भी आम लोगों की तरह ही मुश्किलों से गुजरे हैं। उनका ये खुलासा इस बात की याद दिलाता है कि बॉलीवुड सितारे भी इंसान हैं और उनके जीवन में भी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हालांकि, रणबीर कपूर की इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी सफलता हासिल की जा सकती है। ये उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं।

