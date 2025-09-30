रणबीर कपूर का माता-पिता के झगड़ों पर खुलासा, कहा- सीढ़ियों पर बैठकर रोता था...

हालांकि रणबीर ने सार्वजनिक तौर पर अपने पारिवारिक जीवन के बारे में ज्यादा बातें नहीं की हैं, लेकिन इस इंटरव्यू से पता चलता है कि वे भी आम लोगों की तरह ही मुश्किलों से गुजरे हैं। उनका ये खुलासा इस बात की याद दिलाता है कि बॉलीवुड सितारे भी इंसान हैं और उनके जीवन में भी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हालांकि, रणबीर कपूर की इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी सफलता हासिल की जा सकती है। ये उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं।