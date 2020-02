सरोगेसी से मां बनने पर शिल्पा शेट्टी पर रंगोली चंदेल का हमला, कहा- इस दुनिया में...

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सरोगेसी के जरिए 44 की उम्र में दूसरी बार मां बनी हैं। शिल्पा ने अपनी बेटी का हाथ थामे सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी कि 15 फरवरी, 2020 को उनकी बेटी समीशा शेट्टी कुंद्रा का जन्म हुआ। शिल्पा ने इस बात की जानकारी दी उनका पोस्ट बधाई और शुभकामनाओं भरे कमेंट से भर गया। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल शिल्पा पर निशाना साधा है।

अक्सर सेलेबस पर निशाना साधने वाली रंगोली ने ट्वीट कर लिखा, 'मेरा एक बच्चा है और मैं दूसरा बच्चा चाहती हूं। मैंने और मेरे पति ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया है। मैं लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि वो सरोगेसी की जगह बच्चों को गोद लें। कोशिश करते हैं उन्हें घर देने की जो पहले से इस दुनिया में हैं और जो पेरेंट्स चाहते हैं।'

I have a baby I want another one my husband and I decided to adopt, I want to encourage couples to adopt than to go for surrogates, to each his own but let’s try and give homes to those also who are already in this world and longing for parents 🙏🥰